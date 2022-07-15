15 Temmuz’da köprüde neler oldu? İşte foto muhabiri Uğur Yıldırım ve Murat Şengül’ün gözüyle o gece

"KÖPRÜYÜ AÇMAYA GİDİYORUZ"

Mahallede ve Hacıosman metrosu civarında biraz fotoğraf çektikten sonra Levent'e doğru yola çıktım. Binlerce kişi yürüyordu. Nereye gidiyorsunuz diye sordum. "Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü açtık şimdi Boğaz köprüsünü açamaya gidiyoruz" dediler. Birlikte Zincirlikuyu'ya kadar yürüdük. Oradan köprüye döndük. Darbeci askerler köprüyü kapattığı için karşıya geçmek isteyen yüzlerce araç kenarda bekliyordu. Saat 01:00'e geliyordu. Araçların arasında yürüyüp köprünün Anadolu yakasına kadar yürüdük. Aslında neyle karşılaşacağımızı pek bilmiyorduk. Silah sesleri geliyordu. Köprünün Anadolu tarafına yakın ayaklarının yanına geldiğimizde askerleri ve namlusu bize çevrili tankları gördük. Yürümeye devam ettik. Bize doğru korkunç bir ateş başladı. Gecenin karanlığında birlikte yürüdüğümüz insanlar birer birer yerlere düştü. Kan içinde yere düşenleri diğer vatandaşlar sırtlarında güvenli bölgelere götürdü. Motosikletli kuryeler yaralıları ambulanslara taşıdı. Sabaha kadar Anadolu yakasına ulaşmak için vatandaşlarla birçok girişimde bulunduk. Yaşlı bir amca yol bulduğu bir trafik dubasını sırtına atmış, tanka kafa tutuyordu. Azerbaycan bayraklı insanlar vardı. Köprüye desteğe gelmişlerdi. Her seferinde açılan ateş sonucu yaralılarımızı sırtlarımızda taşıyarak geri döndük. Gecenin ilerleyen saatlerinde köprünün üstü iyice boşalmıştı. Birkaç polis ekibi ilerleyen saatlerde köprüyü açmak için Anadolu yakasına doğru ilerledi. Açılan ateş sonucu onlar da geri dönmek zorunda kaldı. Yaralı sayısı giderek artıyordu.