15 Temmuz’da çocuk yaşta şehit oldu! 17 Yaşında vatan uğruna şehit düştü

Onun şehit olduğu yer olmak benim için büyük bir acı ve bana çok farklı bir duygu kattı. Bunun tarifi yok. Biz ailecek hem gururu hem hüznü yaşıyoruz. Acımız çok büyük ama onun çok iyi bir şekilde gittiğine inanıyoruz. Hüzünlüyüz çünkü onun eksikliği bizim için çok zor.