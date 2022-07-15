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15 Temmuz’da çocuk yaşta şehit oldu! 17 Yaşında vatan uğruna şehit düştü

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 15.07.2022
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15 Temmuz’da çocuk yaşta şehit oldu! 17 Yaşında vatan uğruna şehit düştü

15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi sırasında darbecilerin ele geçirmek istediği yerlerden biri de İstanbul Atatürk Havalimanı'ydı. O gece asker kılığındaki teröristlere göğsünü siper eden henüz 17 yaşındaki Mahir Ayabak şehit oldu. Şehidimiz Mahir Ayabak’ın ablası Gülbeyaz Ayabak A Haber özel açıklamalarda bulundu.

Milletin silahını millete doğrultan asker kıyafetli teröristlerin ele geçirmek istediği noktalardan bir tanesi de İstanbul Atatürk Havalimanı oldu. O noktaya akın eden vatandaşlar sinelerinde vatandaş aşkıyla geri değil hep ileri gittiler.

FETÖ'cülere karşı direnen isimlerden bir tanesi de henüz 17 yaşında olan Mahir Ayabak oldu. Vatan aşkını dünyasının önüne koydu kanını ülkesinin geleceği için akıttı ve şahadete yürüdü.

Şehidimiz Mahir'in ablası Gülbeyaz Ayabak A Haber'e şu açıklamalarda bulundu:

"6 yıl sonra ilk defa onun şehit düştüğü yere geldim. Onun bulunduğu bir alanda bulunmak benim için büyük bir acı Çok zor bir durum. Tarif edilemeyecek duygular içindeyim. O gece biz evdeydik kardeşim iş yerindeydi. Sürekli olarak haberleşiyorduk.

Bize yolların kapalı olduğunu ve iş yerinde olacağını söyledi. Ona iş yerinde kalmasını ve gelmemesi söyledik ancak 1 saat sonra haberi geldi. Bize hastanede olduğunu söylediler. Bize ayaklarından vurulduğu söylendi.

Ancak o havalimanın gitmiş, gece 02,30 sıralarında babamı aramıştı. Üzerlerine kurşun yağdığını söylemiş. Babam kardeşime, "Asker bize kurşun sıkmaz, sen kendini korumaya çalış" dedi. Ama ne yazık ki asker görünümlü hainler bizi sırtımızdan vurdu.

Onun şehit olduğu yer olmak benim için büyük bir acı ve bana çok farklı bir duygu kattı. Bunun tarifi yok. Biz ailecek hem gururu hem hüznü yaşıyoruz. Acımız çok büyük ama onun çok iyi bir şekilde gittiğine inanıyoruz. Hüzünlüyüz çünkü onun eksikliği bizim için çok zor.

Buna tiyatro diyorlar. Benim kardeşim buraya oyuna mı geldi. Tiyatro diyenler bize hakaret ediyor. Eğer kendileri bu kaybı yaşasalardı acaba tiyatro diyebilirler mi? Onlara bu acıyı yaşasın demiyorum çünkü onlar bu mertebeye ulaşabilecek kişiler değil.

Son zamanlarda seçim vaadi olarak KHK ile ilgili vaatler veriliyor. Açıkçası bunu aklım almıyor. Yani bu anlatmak çok zor. Bu duygu hissetmek çok zor."

Tiyatro diyenlere seslendi: Eğer... TİYATRO DİYENLERE SESLENDİ: EĞER...
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