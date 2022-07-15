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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: 15 Temmuz FETÖ’ye karşı verilen destansı mücadelenin unutulmaz tarihidir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.07.2022
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: 15 Temmuz FETÖ’ye karşı verilen destansı mücadelenin unutulmaz tarihidir

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “15 Temmuz, aziz milletimizin, FETÖ’nün hain darbe teşebbüsüne karşı verdiği destansı mücadelenin unutulmaz tarihidir” ifadesini kullandı.

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