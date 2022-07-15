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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı

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Giriş Tarihi: 15.07.2022 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle bir video mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Sadece FETÖ'cü hainleri değil tıpkı diğer terör örgütleri gibi onları da üzerimize salan güçlere cevabımızı geri çekilerek değil ileriye atılarak verdik." dedi.

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