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15 Temmuz’da çocuk yaşta şehit oldu! 17 Yaşında vatan uğruna şehit düştü

A Haber
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Giriş: 15.07.2022 11:22
15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi sırasında darbecilerin ele geçirmek istediği yerlerden biri de İstanbul Atatürk Havalimanı'ydı. O gece asker kılığındaki teröristlere göğsünü siper eden henüz 17 yaşındaki Mahir Ayabak şehit oldu. Şehidimiz Mahir Ayabak’ın ablası Gülbeyaz Ayabak A Haber özel açıklamalarda bulundu.
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