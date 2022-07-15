15 Temmuz’da çocuk yaşta şehit oldu! 17 Yaşında vatan uğruna şehit düştü

15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi sırasında darbecilerin ele geçirmek istediği yerlerden biri de İstanbul Atatürk Havalimanı'ydı. O gece asker kılığındaki teröristlere göğsünü siper eden henüz 17 yaşındaki Mahir Ayabak şehit oldu. Şehidimiz Mahir Ayabak’ın ablası Gülbeyaz Ayabak A Haber özel açıklamalarda bulundu.

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