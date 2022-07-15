15 Temmuz’da doğdu Ömer Halis ismini aldı! Kahramanın ismi 11 bin 829 çocuğa verildi

BÜYÜYÜNCE ASKER OLACAĞIM

"Ömer Halis'in ismine yaraşır davrandık. Şimdi ne zaman bir asker ya da polis görse onların arkasından 'Ömer Halis amca' diye sesleniyor. Onları çok seviyor. 'Büyüyünce ben de asker olacağım' diyor. 15 Temmuz vatanımızın hainlerden kurtuluş destanıdır. O gün Ömer Halisdemir üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Biz bugün onun sayesinde rahatça yaşıyoruz. Yarın da bizim evlatlarımız yeni yeni doğan on binlerce Ömer Halis gerektiğinde vatanı için bedel ödeyecektir. Bu vatan bu şekilde kıyamete kadar payidar kalacaktır. Kahramanımız Ömer Halisdemir milletimiz için bir sembol haline geldi. Ömer Halisdemir'in manevi mirası evladımız üzerinde de yaşasın istedik."