15 Temmuz’da doğdu Ömer Halis ismini aldı! Kahramanın ismi 11 bin 829 çocuğa verildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Halisdemir'in ismi 11 bin 829 çocuğa verildi.
Giriş Tarihi: 15.07.2022
10:55 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022
10:55
Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi vuran ve hainlerin 30 kurşunuyla şehit düşen Astsubay Ömer Halisdemir'in ismi yaşatılıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından toplam 11 bin 829 çocuğa Ömer Halis ismi verildi.
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Sakarya Karasu ilçesinde ikamet eden Halit Demir'in, 15 Temmuz 2017 tarihinde doğan çocuğuna Ömer Halis ismini verdi.
SABAH'a konuşan baba Halit Demir, "Allah 15 Temmuz 2017'de Ömer Halis'i bize bağışladı. Biz de onu vatana bağışladık" dedi.
Baba Hamit Demir, şunları söyledi:
"Darbe sürecinde yaşadıklarımızın etkisinden uzun süre çıkamadık. Eşimle birlikte bir karar verdik, eğer erkek bir evladımız olursa ismini Ömer Halis koyacaktık. Soyadımız ise zaten Demir'di. Allah, bu niyazımızdan tam bir sene sonra yani 15 Temmuz 2017'de Ömer Halis'i bize bağışladı. Biz de onu vatana bağışlamak için Ömer Halis ismini verdik. Darbe gecesi yaşanılanları hiçbir zaman unutmadık. Darbe sürecinde yaşadıklarımızın etkisinden çıkamadık. Üç erkek evladım var. Ömer Halis'ten başka Arda Can ve Muhammed Kayra isimlerinde. Hepsini de vatan ve millet şuuruyla yetiştiriyorum."
BÜYÜYÜNCE ASKER OLACAĞIM
"Ömer Halis'in ismine yaraşır davrandık. Şimdi ne zaman bir asker ya da polis görse onların arkasından 'Ömer Halis amca' diye sesleniyor. Onları çok seviyor. 'Büyüyünce ben de asker olacağım' diyor. 15 Temmuz vatanımızın hainlerden kurtuluş destanıdır. O gün Ömer Halisdemir üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Biz bugün onun sayesinde rahatça yaşıyoruz. Yarın da bizim evlatlarımız yeni yeni doğan on binlerce Ömer Halis gerektiğinde vatanı için bedel ödeyecektir. Bu vatan bu şekilde kıyamete kadar payidar kalacaktır. Kahramanımız Ömer Halisdemir milletimiz için bir sembol haline geldi. Ömer Halisdemir'in manevi mirası evladımız üzerinde de yaşasın istedik."