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Sel felaketi neden yaşandı? İstanbul'un altyapı sorunu mu var, varsa neden çözülmüyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 11.07.2022
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Sel felaketi neden yaşandı? İstanbul’un altyapı sorunu mu var, varsa neden çözülmüyor?

İstanbul'da etkili olan yağışlar sel ve taşkınlara neden oldu. Birçok ilçede ev ve iş yerlerini su bastı, maddi hasar oluştu. Peki megakentte altyapı sorunu mu var, varsa neden çözülmüyor? Esenyurt iki yıl aradan sonra ikinci defa neden su altında kaldı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı değerlendirdi.

İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış su baskınlarına neden olurken birçok ev ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. Zemin katlar çamur deryasına döndü, temizlik çalışması sürüyor. Selin sürüklediği parke taşları yeniden döşeniyor

Esenyurt'ta selin bilançosu da belli oldu. 134 konut, 15 iş yeri, 3 fabrika, 1 dernek ve 1 cami zarar gördü. Selde zarar gören ev ve iş yeri sahiplerine ödemeler başladı. Peki Sel felaketi neden yaşandı? İstanbul'un altyapı sorunu mu var, varsa neden çözülmüyor? Mustafa Ilıcalı şöyle değerlendirdi:

Selden zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Bu konuda gece gündüz çalışan herkese teşekkür ederim. İstanbul 7 tepeli 67 dereli dünya şehri. Burada geçmişten bugüne kadar derelerde muazzam ihlaller olmuş. Betonlaşma ve yapılaşma söz konusu.

Bir kısmı ıslah edilmiş bir kısmı ise ıslah edilememiş. 14 Eylül 2015 tarihi itibariyle 240 kilometre derenin ıslah edildiğini ve 12 kilometrenin devam ettiğini görüyoruz. Toplum uzunluğa bakıldığı zaman ise 473 kilometredir. 2015 yılına kadar yarısı ıslah edilmiş durumda. Bu süreçte iklim değişikliği meydan gelmiş ve yağış rejimim farklılık göstermiştir.

Yağışın miktarının çok önemli rakamlara çıktığını görüyoruz. Normale İstanbul'da temmuz ayında İstanbul'da 30 kilogramlık rakam bu temmuz itibariyle Esenyurt'ta 120, Sarıyer'de 113 kilogram. Buradan da anlaşılacağı üzere yağış rejiminden bir değişiklik söz konusu. Bu zamana kadar kanalizasyon kapasitelerinin artması ve yağmur suyu ile atık suyun birbirinden ayrılması lazım.

Yüzeysel su drenajını yapmadan binalara o kot katını nasıl verdiniz? Burada insanların oralardan zor çıkarıldığını gördük. Başkan geçtiğimiz yıl yatırım yapıldığını ve artık derelerin taşmayacağından bahsetti. Ancak bu çalışma daha tamamlanmamış ve yüzde 50 seviyesinde bir durum söz konusu. 10 milyarlık yatırımda Haramidere'ye ait kısımda hemen hemen yüzde 60'lık bir kısmı tamamlanmış. Derenin döner kısmına müdahale edilmiş.

Dere normal akışında akmıyor. Betonlar yapılmış, bunun etrafında evler var. Eğer dikkat edilirse keskin bir dönüş söz konusu. Burada su kendi akışında gitmediği zaman hız kazanır ve sıçrama yapar. Normal debinin artmasının haricinde de bu sebepler ortaya çıkar. Etrafındaki binalara vereceği zarar da gelen yağış miktarına göre de artar. Bundan sonra birinci öncelik dere ıslahı olmalı.

Sel felaketi neden yaşandı? SEL FELAKETİ NEDEN YAŞANDI?

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