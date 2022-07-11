Sel felaketi neden yaşandı? İstanbul’un altyapı sorunu mu var, varsa neden çözülmüyor?

Dere normal akışında akmıyor. Betonlar yapılmış, bunun etrafında evler var. Eğer dikkat edilirse keskin bir dönüş söz konusu. Burada su kendi akışında gitmediği zaman hız kazanır ve sıçrama yapar. Normal debinin artmasının haricinde de bu sebepler ortaya çıkar. Etrafındaki binalara vereceği zarar da gelen yağış miktarına göre de artar. Bundan sonra birinci öncelik dere ıslahı olmalı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN