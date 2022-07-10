Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber’de: 3 Türk kutsal topraklarda vefat etti | 2023’te hac ve umre kontenjanı artacak mı?

2023 İÇİN KONTENJAN BELLİ Mİ?

Salgın öncesi ülkelerinin nüfuslarının binde birine müsaade ediyorlardı. Türkiye'nin nüfusu 83 milyon 500 bindi 2020 yılında. Bizim 2020 yılında kurası çıkmış olan hacılarımızın sayısı 83 bin 500 idi. Şimdi 85 milyon ise nüfusumuz önümüzdeki yıl eğer herhangi bir kısıtlama olmayacaksa 2020 yılına dönülecekse o zaman ülkemiz nüfusunun binde biri olarak 85 bin kadar hacımız buraya gelebilecek inşallah böyle belirleniyor.