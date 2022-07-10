Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber’de: 3 Türk kutsal topraklarda vefat etti | 2023’te hac ve umre kontenjanı artacak mı?
Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan yaklaşık 1 milyon Müslüman hacı oldu. Kaç Türk vatandaşı ibadetini yapabildi? 2023 için kontenjan belli mi? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, A Haber ekibinden Muhammed Emin Karadağ'ın sorularını yanıtladı. Erbaş, 3 Türk vatandaşının kutsal topraklarda vefat ettiğini belirtti.
Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan yaklaşık 1 milyon Müslüman hacı oldu.
Hacı adayları, Arafat'ta vakfeye durduktan sonra otobüslerle Müzdelife'ye geçti, Vakfe Duası'nı yapıp şeytana atılmak üzere taş topladı.
Müslümanlar, gece yarısından itibaren kafileler halinde yaklaşık 3,5 kilometrelik yolu yürüyerek Cemerat'taki şeytan taşlama alanına ulaştı ve büyük şeytan olarak ifade edilen "Akabe Cemresi"ne 7 taş attı.
Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giden bazı hacı adayları ihramla ziyaret tavafı yaptı.
Bazıları da bayramın ilk günü kurban kesilmesinin ardından tıraş olup ihramdan çıkarak ziyaret tavafını gerçekleştirdi.
Ziyaret tavafını yapan hacı adayları, farz rükünleri tamamlayarak hacı oldu. Hacıların bir kısmı sabah ve bayram namazlarını Kabe'de kıldı.
2020 ve 2021'de yurt dışından hacı adayı kabul etmeyen Suudi Arabistan, Kovid-19 şartlarının hafiflemesiyle, bu yıl 65 yaş altında 1 milyon hacı adayını kabul etti. Türkiye'ye 37 bin 770 kontenjan verildi.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI A HABER'DE
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, A Haber ekibinden Muhammed Emin Karadağ'ın sorularını yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
- Büyük bir özlemin sonunda çok büyük bir heyecan yaşamamıza vesile oldu.
KAÇ TÜRK VATANDAŞI İBADETİNİ YAPABİLDİ?
- Türkiye'den 37 bin 770 hacımızla birlikte geldik bu sene haccımızı tamamladık sayılır.
2023 İÇİN KONTENJAN BELLİ Mİ?
Salgın öncesi ülkelerinin nüfuslarının binde birine müsaade ediyorlardı. Türkiye'nin nüfusu 83 milyon 500 bindi 2020 yılında. Bizim 2020 yılında kurası çıkmış olan hacılarımızın sayısı 83 bin 500 idi. Şimdi 85 milyon ise nüfusumuz önümüzdeki yıl eğer herhangi bir kısıtlama olmayacaksa 2020 yılına dönülecekse o zaman ülkemiz nüfusunun binde biri olarak 85 bin kadar hacımız buraya gelebilecek inşallah böyle belirleniyor.
"65 YAŞ ENGELİNE TAKILANLAR ÜZÜLMESİN"
Suudi makamların koymuş olduğu bir engel. 65 yaşın üzerinde 2020 yılında kuraya girmiş çıkmış olanlardan 31 bin 300 kişi 65 yaşının üzerindeymiş onlar gelemediler bu sene. Eğer önümüzdeki yıl o engel kalkarsa gelebilirler. Hakları baki. Biz onların haklarını 2023 yılına ertelemiş olduk.
3 TÜRK KUTSAL TOPRAKLARDA VEFAT ETTİ
Allah rahmet eylesin. Önceki yıllarda 2019 yılı en son 50 civarında vefat eden hacımız olmuştu. Şu ana kadar 3 vatandaşımız vefat etti. Sevindirici olanı daha fazla vefatın olmamış olması.
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