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İstanbul Sarıyer'de istinat duvarı çöktü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2022 Güncelleme Tarihi: 10.07.2022
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İstanbul Sarıyer’de istinat duvarı çöktü

Son dakika haberleri | İstanbul Sarıyer'de istinat duvarı park halindeki iki aracın üzerine çöktü. 10 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olay 16.30 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi.

10 katlı bir siteye ait istinat duvarı park halindeki iki aracın üzerine çöktü.

Olayda yaralanan olmazken, 10 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekipler olay yerinde çalışma başlattı.

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