İstanbul Sarıyer'de istinat duvarı çöktü
Son dakika haberleri | İstanbul Sarıyer'de istinat duvarı park halindeki iki aracın üzerine çöktü. 10 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Olay 16.30 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi.
10 katlı bir siteye ait istinat duvarı park halindeki iki aracın üzerine çöktü.
Olayda yaralanan olmazken, 10 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?
- Ödeme tarihleri netleşti! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 4A, 4B zamlı Temmuz maaşları ayın kaçında ödenecek?
- KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı?
- KPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2022-KPSS Lisans sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri
- Bayramın 4. günü kurban kesilir mi? Kurban kesimi ne zaman biter? Kurban kesimi saat kaça kadar yapılmalı? Diyanet açıklaması!
- Fenerbahçe Hull City maçı CANLI İZLE | 10 Temmuz FB Hull City dostluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- KYK borçları silinecek mi? 2022 KYK affı gelecek mi? KYK kredi borcu af var mı, yapılandırma olacak mı?
- Bankalar ne zaman açılıyor? 13 Temmuz Çarşamba bankalar açık mı? Bayram tatili sonrası bankalar ne zaman açılacak?
- Temmuz zammı enflasyon farkları ne zaman ödenecek? 4C emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
- Mart kılığında Temmuz yaşanıyor! İstanbul'da sağanak yağış ne zaman bitecek? Meteoroloji son dakika hava durumu uyarısı
- Bayramın son günü ne zaman? 2022 Kurban Bayramı ne zaman bitiyor? Diyanet Kurban bayramı takvimi
- YKS sonuçları erken açıklanacak mı? ÖSYM duyurdu: 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?