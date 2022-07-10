Son dakika | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan şiddetli yağış açıklaması
Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yoğun yağış nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği megakentte son durumu açıkladı. Vali erlikaya, Esenyurt'taki su baskınından 128 daire 12 iş yeri, 3 fabrikanın etkilendiğini ifade etti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte etkili olan kuvvetli yağışla ilgili açıklamalarda bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkanlar:
Bugünün ilk saatlerinde yani 01.00 sularında şehrimizde şliddetli yağışlarla birlikte pek çok yerden su baskınları noktasında ihbarlar geldi. Gece saatlerinden itibaren çok sayıda ihbar gelmeye başladı. Toplam 797 ihbar yapıldı, 266'sı Esenyurt'tan geldi.
128 daire, 12 iş yeri, 3 fabrika su baskınlarından etkilendi. Şükürler olsun ki can kaybımız yok. 128 daireden 70 civarında tahliyeleri yapıldı. Bugün su basan iş yerlerini ve evlerini tahliye edeceğiz, temizlenmesi de birkaç gün içinde yapılacak.
Evleri su basanlara 5'er bin lira, iş yerleri su basanlara ise 10'ar bin lira yardımları da ulaştırıyoruz.
22.00'ye kadar şiddetli yağış uyarısı devam ediyor.
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