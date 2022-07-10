Son dakika | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan şiddetli yağış açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkanlar:

Bugünün ilk saatlerinde yani 01.00 sularında şehrimizde şliddetli yağışlarla birlikte pek çok yerden su baskınları noktasında ihbarlar geldi. Gece saatlerinden itibaren çok sayıda ihbar gelmeye başladı. Toplam 797 ihbar yapıldı, 266'sı Esenyurt'tan geldi.