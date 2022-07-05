Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı Başkanı Bilge Gürs A Haber'e konuştu: Berat Albayrak'ın 60 bin TL'lik bağışı onur ve gurur demektir
CHP, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik '128 milyar dolar' yalanı nedeniyle tazminat ödemeye mahkum edildi. Berat Albayrak ise CHP'den gelen 60 bin liralık tazminatı Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışladığını duyurdu. Albayrak'ın bu kararına yönelik A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı Başkanı Bilge Gürs "Berat Albayrak'ın bu 60 bin TL'lik bağışı onur demek. Gurur demek. O anlamda ben çok çok gururluyum. Defalarca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Millet İttifakı'nın altılı masasına da değinen Gürs "Birileri 6'lı masalarda kendilerine verilen talimatları değerlendirirken, Cumhurbaşkanımız tüm gariplerin yanında duruyor." dedi. İşte detaylar...
Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın CHP'li yöneticilerin "128 milyar dolar" yalanı sonrası açtığı davayı kazanmasının ardından gelen paranın tümünü Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı Başkanı bağışladı.
Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı Başkanı Bilge Gürs, Berat Albayrak'ın bu bağışı sonrasında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı Başkanı Bilge Gürs'ün sözlerinde öne çıkanlar:
"SAYIN BERAT ALBAYRAK'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"
60 bin TL için öncelikle bakanımız Sayın Berat Albayrak'a teşekkür ediyorum. Miktar hiç önemli değil. Çünkü devletimiz çok güçlü ve şehit yakınlarının her zaman yanında duran bir devlet.
"BU 60 BİN TL ONUR DEMEK GURUR DEMEK"
Ben de bir şehit eşiyim ve şehit kızıyım. Devletimiz bize her zaman sahip çıktı. Berat Albayrak'ın bu 60 bin TL'lik bağışı onur demek. Gurur demek. O anlamda ben çok çok gururluyum. Defalarca teşekkür ediyorum. Ben biliyorum ki şehitler ölmez. Biz bin ölür bin diriliriz. Şehitlerimizin kesinlikle gözü arkada kalmasın çünkü bizim Elif gibi duran dimdik bir liderimiz var.
BİRİLERİ 6'LI MASADA TALİMATLARI DEĞERLENDİRİYOR
Birileri 6'lı masalarda kendilerine verilen talimatları değerlendirirken, Cumhurbaşkanımız tüm gariplerin yanında duruyor. Cumhurbaşkanımız şehit yakınları ve gazilere sahip çıkıyor.
BİZİM ÖFKEMİZ BÜYÜK
15 Temmuz'da eşim ve babam şehit oldu. Bizim öfkemiz çok büyük. Ama emeğimizle öfkemizi sarıyoruz. Vakıfta yaptığım görevde kendim gibi olan kişilere destek oluyorum.
HESAP VEREMEDİĞİMİZ BİR KURUŞUMUZ YOK
Hesap veremediğimiz bir kuruşumuz dahi yok. Bakanımız Sayın Derya Yanık her konuda destek oluyor sağolsun.
EŞİ VE BABASI ŞEHİT OLMUŞTU
Kız kardeşimi aradığımda bana babamın, eşimin ve ablasının köprüden düştüğünü gördüğünü söyledi. Biz böyle bakıyoruz. Babam bizi böyle yetiştirdi. Babamın cebinde şehit olmak için okunacak dualar yer alıyordu.
2023'te şehitlerimizin ve gazilerimizin hatrı varsa Cumhurbaşkanımızın yanında olmalıyız ve ona desteğimizi göstermeliyiz.
SÖYLEMLERİ NEFRETİMİZİ ARTIRIYOR
Muhalefetin 15 Temmuz söylemleri bizim nefretimizi daha da artırıyor. Sizin babanızı öldüren insanlara sahip çıkanları savunanlara saygı duyamazsınız.
CHP'NİN YALANINA TAZMİNAT CEZASI
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın vekili Av. İsa Sinan Göktaş, '128 milyar dolar' yalanı nedeniyle CHP'nin tazminat ödemeye mahkum edildiğini duyurdu.
TAZMİNAT ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE VERİLDİ
Göktaş yaptığı açıklamada, "Yakın siyasi tarihin en büyük iftirası "128 milyar dolar yalanını" konu alan dava hakkında Türk mahkemeleri nihai kararını vermiştir. Davalı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sn. Berat Albayrak'a attığı iftiralar nedeniyle tazminat ödemeye mahkum olduğunu kamuoyuna bildiririz." dedi. Tazminat miktarının 60 bin lira olduğu ve Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışladığı açıklandı.
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