Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı Başkanı Bilge Gürs A Haber’e konuştu: Berat Albayrak’ın 60 bin TL’lik bağışı onur ve gurur demektir

HESAP VEREMEDİĞİMİZ BİR KURUŞUMUZ YOK

Hesap veremediğimiz bir kuruşumuz dahi yok. Bakanımız Sayın Derya Yanık her konuda destek oluyor sağolsun.

EŞİ VE BABASI ŞEHİT OLMUŞTU

Kız kardeşimi aradığımda bana babamın, eşimin ve ablasının köprüden düştüğünü gördüğünü söyledi. Biz böyle bakıyoruz. Babam bizi böyle yetiştirdi. Babamın cebinde şehit olmak için okunacak dualar yer alıyordu.

2023'te şehitlerimizin ve gazilerimizin hatrı varsa Cumhurbaşkanımızın yanında olmalıyız ve ona desteğimizi göstermeliyiz.