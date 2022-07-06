128 milyar yalanı nasıl başladı? Nasıl bitti? CHP’nin iftiraları yargı kararıyla tescillendi

"128 milyar dolar nerede" iftirası tescillenen Cumhuriyet Halk Partisi, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a 60 bin lira tazminat ödedi. Berat Albayrak ise bu parayı daha önce de duyurduğu gibi Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışladı.128 milyar dolar yalanı nasıl ve neden ortaya atılmıştı? TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yiğitel, "Türkiye koca bir yalanla zaman kaybetti. Koca yalan üzerinden bir algı başlattılar acaba tutar mı diye denediler. Yalan tescillendi. Tarihi kayıtlara geçti. Başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere bütün CHP kadroları bu yalanı bilerek söyleyen ya da kenarından köşesinden farkında olmadan bulaşanlar tek tek Sayın Berat Albayrak’tan özür dilemeleri gerekiyor." dedi.

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