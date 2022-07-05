İYİ Parti’den 2023 için gizli plan! Kemal Kılıçdaroğlu öne sürülecek ama amaç başka... Millet İttifakı’nın 2023 adayı kim olacak? Onur Erim A Haber’de yorumladı

AKŞENER BüYÜK BİR HATA YAPTI

Seçimlere iki adayla değil en az üç adayla gideceğiz. Meral Akşener ben başbakan olacağım demesi büyük bir hataydı. Hiçbir siyasi lider seçimlere 2 yıl kala böyle bir laf etmemesi gerekiyor.