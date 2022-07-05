İYİ Parti'den 2023 için gizli plan! Kemal Kılıçdaroğlu öne sürülecek ama amaç başka... Millet İttifakı'nın 2023 adayı kim olacak? Onur Erim A Haber'de yorumladı
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Siyaset Bilimci Onur Erim, Millet İttifakı'nın 2023 adayının kim olacağı hakkında açıklamalarda bulundu. Seçimde ittifak içinde en az 3-4 aday olacağını söyleyen Erim, Akşener'in aday olmasının tek yolunu da açıkladı. Peki İYİ Parti'nin gizli planı ne? Millet İttifakı'nın 2023 adayı kim olacak? İşte detaylar...
Siyaser Bilimci Onur Erim A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında Millet İttifakı'nın 2023 adayının kim olacağına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
İşte Onur Erim'in açıklamaları:
EN AZ ÜÇ ADAY ÇIKACAK
Millet İttifakı'nın tek bir aday çıkartması yüzde bir ihtimal. Bence 3-4 aday çıkaracaklar. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun açtığı kartlar sonrası adaylıktan vazgeçeceğini düşünmüyorum.
AKŞENER BüYÜK BİR HATA YAPTI
Seçimlere iki adayla değil en az üç adayla gideceğiz. Meral Akşener ben başbakan olacağım demesi büyük bir hataydı. Hiçbir siyasi lider seçimlere 2 yıl kala böyle bir laf etmemesi gerekiyor.
AKŞENER'İN ADAY OLMASININ TEK YOLU...
Ama sonra genel başkan yardımcıları yan yollara saptı. Akşener'in aday olmasının tek yolu Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması. Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday yapmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Sabah akşam İmamoğlu ve Yavaş güzellemesi yapacaksınız.
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