Marketlerde yağ fiyatları neden düşmüyor? Marketler neden düşürmüyor?
Ham yağda fiyatlar yüzde 30 oranında düştü ancak bu indirimin market raflarına yansımadığı görülüyor. Ton fiyatları 2 bin 150 dolar seviyelerinden bin 500 dolara kadar düştü. Peki ama düşüne fiyatlar marketlerde etiketlere neden yansımıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım’ın konuğu olan İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir değerlendirdi.
Ham maddesinin tonu 2 bin 150 civarında olan ve bin 500 dolara kadar düşen yağın fiyatı düşmüyor ve vatandaş hala fahiş fiyatlara Ayçiçek yağı satın alıyor.
Peki etiketler neden düşmüyor? İşte Ömer Demir'in sözleri:
"Bakın bu insanlar iyi niyetli değiller. Bunlar 'fiyatlar düştü ama elimizde var' diyorlar. Bunları sattıktan sonra yeni ürün geldiğinde fiyatların düşeceğini söylüyorlar. Peki elinde mal varsa neden fiyat yükseldiğinde eski fiyattan satmıyorsun?
Siz vurguncusunuz, siz vatandaşı canından bezdirmek istiyorsunuz. Bunu stokçular, karaborsacılar yapıyorlar. Bunu bir çok defa yaşadık ve gördük. Birkaç ay önce 'ayçiçek yağı yokmuş gibi' sıkıntı çıkardılar. 100 TL olan yağın 200 TL'ye çıkardılar. Oyunlarıyla vatandaşı marketlere hücum ettirdiler.
İşte burada bir kötü niyet var. Şu anda dolar bazında düşmeleri göz önüne alırsak 5 litre yağın 100 ve 110 lira olması gerekir. Şu anda bu fiyat 200 liraya kadar çıkıyor. Yağ insanların olmazsa olmazları arasında ve marketler bunu bildikleri için ona göre hareket ediyorlar.
Dünya gıda konusunda kavrulurken onlarda buradaki yandaşları ile beraber piyasayı kötü emellerine alet ediyorlar. Burada çok büyük bir vurgun var. 100 milyonun üzerinde bir para kazandılar. Burada fiyatları da kendileri yükseltti. Şu anda düşen fiyattan bile 30 milyon para aldılar. Böyle bir kazanç yok buırada vurgun var. Bunun adını da serbest piyasa yaptılar."
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