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CHP, Berat Albayrak'a tazminat ödeyecek! '128 milyar dolar' yalanı tescillendi

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.07.2022 18:56
Güncelleme:01.07.2022 19:16
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın vekili Av. İsa Sinan Göktaş, '128 milyar dolar' yalanı nedeniyle CHP'nin tazminat ödemeye mahkum edildiğini duyurdu. Göktaş yaptığı açıklamada, "Yakın siyasi tarihin en büyük iftirası “128 milyar dolar yalanını” konu alan dava hakkında Türk mahkemeleri nihai kararını vermiştir. Davalı Cumhuriyet Halk Partisi’nin Sn. Berat Albayrak’a attığı iftiralar nedeniyle tazminat ödemeye mahkum olduğunu kamuoyuna bildiririz." dedi. Tazminat miktarının 60 bin lira olduğu ve Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacağı açıklandı. Kritik habere ilişkin ayrıntıları A haber editörü Özkan Özcan aktardı.
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