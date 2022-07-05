Son dakika: Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak CHP’den tahsil edilen tazminat parasını bağışladı!

Av. İsa Sinan Göktaş'ın açıklamalarının tamamı şöyle:

"CHP YARGI SÜRECİ SONUNDA YALANLARIYLA HAKSIZ BULUNDU"

"Yakın siyasi tarihimizin en büyük iftirası "128 milyar dolar yalanın!" konu alan, müvekkil Sn. Berat Albayrak adına açmış olduğumuz davanın, İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/61 Esas ve 2022/209 Karar sayılı numarası ile kabulüne karar verildiğini; işbu karara karşı yapılan itirazın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddine karar verildiğini ve davalı Cumhuriyet Halk Partisi'nin müvekkil Sn. Berat Albayrak'a attığı iftiralar nedeniyle tazminat ödemeye mahkum olduğunu kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.

Yukarıda bilgileri verilen dava kapsamında tescillenen CHP'nin yalanı, ilk aşamada tarafımızca ciddiye alınmamış, müvekkil Sn. Berat Albayrak'ın görev aldığı dönemde defalarca uğramış olduğu iftira silsilelerinden biri olarak düşünülmüş ve bu iftiranın da diğer iftiralar gibi milletimizin vicdanında kabul görmeyeceği bilinciyle hareket edilmiştir. Devam eden süreçte ise, meselenin ucuz ve pespaye bir yalandan ziyade; CHP'nin tek bir merkezden yönettiği, genel başkanından milletvekiline, il başkanından birçok yöneticisine kadar bilinçli bir şekilde iştirak ettikleri organize bir iftira kampanyası olduğu anlaşılmıştır.

Çok iyi bilindiği üzere müvekkil Sn. Berat Albayrak, milletinin hizmetinde olduğu süre boyunca devletin malı "yetimin hakkı" şianyla hareket etmiş, devletin bir kuruşunu dahi boşa harcamamış ve harcatmamıştır. Dava dilekçesinde ve ilgili kurumların kamuoyu nezdinde yapılan açıklamalarında açıkça belirtildiği üzere; "Merkez Bankasının herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma ya da buhar olma ihtimali yoktur. Ayrıca para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilirdir." Nitekim bu kadar büyük ve organize bir yalana konu edilen bu iftira, son derece yalın ve gerçek bir ifade ile bertaraf edilmiş ve milletimizin vicdanında her daim mahkâm olan CHP, yargı süreci sonunda da yalanlarıyla haksız bulunmuştur.