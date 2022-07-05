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EYT için çözüm nasıl olacak? EYT sorunu bitecek mi? EYT’de hangi formüller masada

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 05.07.2022 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022
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EYT için çözüm nasıl olacak? EYT sorunu bitecek mi? EYT’de hangi formüller masada

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren sorunlardan biri olarak görülen EYT çözüme kavuşuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çalışmalara başlandığı ve yıl sonu için tarih verdi. Peki Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) nasıl çözüme kavuşacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili, "Türkiye'nin emekçileri hiç merak etmesinler, hiç endişe etmesinler. Bu, önümüzdeki dosyalardan, çözülecek şeylerden biri" dedi.

Peki çözüm nasıl olacak? İşte Faruk Erdem'in canlı yayında öne çıkan sözleri:

"Biz aslında burada bir takvim anlatmıştık. İnsanlar bu noktada haklı olarak da sabırsızlar çünkü netice itibariyle belli bir yaşa gelmiş insanlardan bahsediyoruz.

Devlet emeklilik için 'gençsin' mesajı verirken iş yeri çalışmak için 'yaşlısın' diyor. Dolayısıyla burada bir sabırsızlık var. Ocak ayında çözüm için takvim belliydi. Ek zamların yapılması, 3600 ek gösterge ve Meclis aşamaları toplu sözleşmelerin kadro sorunu var. Bunların bir takvimi var. Bunları ben anlatıyorum.

Temmuz ayında gündeme geleceğini söylemiştim. Şimdi gündeme geldi, burada tabi teknik çalışmalar bir yandan devam ediyordu. Burada asıl mesele 'EYT kim?' sorusunun cevabı. Bunun net olarak verilmesi lazım. 8 Eylül 1999 öncesinde işe sigortalı olarak başlamış yılını ve primini doldurmuş yaş şartına takılmış insanlar.

8 Eylül 1999 öncesinde işe girmiş ama primini, yılını tamamlayamamış ve çeşitli kurumlarda çalışmış sonradan memur olmuş çok sayıda da insan var. Burada kapsamın iyi belirlenmesi lazım. İşte bu çerçeve çizilirse çözüm kolay olacak ve kimin yararlanacağı belli olacak.

Adamın belki iyi bir işi var ama emekli olmak istemiyor, zorla mı emekli olacak? Burada res'en emeklilik mi olacak bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Dünyada uygulanan formüller var. Biz konuştuk bunları. Almanya ve Finlandiya modelleri masada yer alıyor. Belli bir oradan maaşı kesilmesi mi lazım? İşte bunlar çalışılıyor."

EYT için çözüm sinyali! EYT İÇİN ÇÖZÜM SİNYALİ!
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