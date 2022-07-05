EYT için çözüm nasıl olacak? EYT sorunu bitecek mi? EYT’de hangi formüller masada

Devlet emeklilik için 'gençsin' mesajı verirken iş yeri çalışmak için 'yaşlısın' diyor. Dolayısıyla burada bir sabırsızlık var. Ocak ayında çözüm için takvim belliydi. Ek zamların yapılması, 3600 ek gösterge ve Meclis aşamaları toplu sözleşmelerin kadro sorunu var. Bunların bir takvimi var. Bunları ben anlatıyorum.