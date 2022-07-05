Başbağlar şehitleri unutulmuyor! Yıllar geçse bile katliamın acısı hala taze
Son dakika haberleri… 5 Temmuz 1993'de PKK'lı teröristler Erzincan Başbağlar'da masum sivilleri hedef aldı ve 33 kişi şehit edildi. Katliamın üzerinden tam 29 yıl geçti. Katliamın tanığı olan Ali Akarpınar A Haber muhabiri Yüksel Akalan’a özel açıklamalarda bulundu.
Ali Akarpınar'ın öne çıkan sözleri:
"Teröristler o gün akşam namazından sonra bizi camiden alarak şu anda anıt olarak yapılan bölgeye götürdüler. Orada bize toplantı yapacaklarını söylediler ve kadınları ayrı bir yere topladılar. Burada bize yarım saat kadar örgüt propagandası yaptılar.
O sırada köyde yangın çıkarmışlar ve kundaklama yapıyorlarmış. Köyden silah sesleri gelince bizim üzerimize yüzlerce mermi boşalttılar. Orada vatandaşlarımız şehit edildi. 3 kişi yaralı olarak kurtulduk. Evin içinde insanları canlı canlı yaktılar.
Burada 580 tane boş kovan bulundu. 5 Temmuz'da bizim köyümüz ateş topuna döndü. Ben tedaviden sonra köyüme döndüğümde ahşap olan evlerde hala yangınlar oluyordu. Başbağlar Köyü 29 yıldı adalet bekliyor.
Köyümüze adli yönden değil ama idari yönden birçok şey yapıldı. Bunu yapan devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. 29 yıldır burası faili meçhul olarak Türkiye'nin kanayan yarasıdır. 4 duruşması Erzincan DGM'de 24 duruşması İzmir DGM'de görülen davada tutuklu bulunan sanıkların serbest kalmasıyla takipsizlikle bitti.
Teröristler bize propaganda yaptı ve katliamı gerçekleştirdi. Burada masum köylülerin üzerine kurşun yağdırdılar. Bizim tek isteğimiz var adaletin tecelli etmesidir."
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