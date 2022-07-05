Başbağlar şehitleri unutulmuyor! Yıllar geçse bile katliamın acısı hala taze

Ali Akarpınar'ın öne çıkan sözleri:

"Teröristler o gün akşam namazından sonra bizi camiden alarak şu anda anıt olarak yapılan bölgeye götürdüler. Orada bize toplantı yapacaklarını söylediler ve kadınları ayrı bir yere topladılar. Burada bize yarım saat kadar örgüt propagandası yaptılar.