04 Temmuz 2022, Pazartesi
EYT'de tarih netleşiyor... Bakan Bilgin son dakika açıkladı! 2022'de EYT çıkacak mı? EYT yasası ne zaman çıkacak?
EYT'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Asgari ücrete ara zam ile emekli ve memura yapılacak 2022 Temmuz zammının netleşmesinin ardından gözler EYT'ye çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yüz binlerce EYT'liyi sevindirecek açıklamalarda bulundu. Prim gün süresini doldurmasına rağmen yaş şartını yerine getiremediği için emekli olamayan yüz binlerce kişi, EYT'nin çıkacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, EYT çıkacak mı? EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 04.07.2022 16:24 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 16:45
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