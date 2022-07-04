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Haberler Galeri EYT'de tarih netleşiyor... Bakan Bilgin son dakika açıkladı! 2022'de EYT çıkacak mı? EYT yasası ne zaman çıkacak?

EYT'de tarih netleşiyor... Bakan Bilgin son dakika açıkladı! 2022'de EYT çıkacak mı? EYT yasası ne zaman çıkacak?

EYT'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Asgari ücrete ara zam ile emekli ve memura yapılacak 2022 Temmuz zammının netleşmesinin ardından gözler EYT'ye çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yüz binlerce EYT'liyi sevindirecek açıklamalarda bulundu. Prim gün süresini doldurmasına rağmen yaş şartını yerine getiremediği için emekli olamayan yüz binlerce kişi, EYT'nin çıkacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, EYT çıkacak mı? EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.07.2022 16:24 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 16:45
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EYT’de tarih netleşiyor... Bakan Bilgin son dakika açıkladı! 2022’de EYT çıkacak mı? EYT yasası ne zaman çıkacak?

Son dakika... EYT ne zaman çıkacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yılın ilk altı aylık enflasyon oranına göre emekli ve memura yapılacak zam oranının belirlenmesinin ardından EYT bekleyenlere müjdeli haberi duyurdu. Emekli olmalarını sağlayacak düzenlemenin içeriğini ve ne zaman hayata geçirileceğini merak eden EYT'liler konu hakkında son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 2022'de EYT çıkacak mı? EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de tarih netleşiyor... Bakan Bilgin son dakika açıkladı! 2022’de EYT çıkacak mı? EYT yasası ne zaman çıkacak?

2022'DE EYT ÇIKACAK MI? BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI!

Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT meselesi masanızda mı", "2023'te EYT çözülür mü?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Tabi masamızda. Türkiye'nin emekçileri hiç merak etmesin. Türkiye'nin her sorunu bizim önümüzde bir sorun değil. Çalışıp bitirilmesi gereken bir proje olarak önümüzde duruyor. Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan tüm dosyaları çözeceğiz. O da (EYT) önemli dosyalarımızdan birisi. Alternatif çözüm önerileri oluşturmaya çalışıyoruz. Her şey önümüzde."

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EYT’de tarih netleşiyor... Bakan Bilgin son dakika açıkladı! 2022’de EYT çıkacak mı? EYT yasası ne zaman çıkacak?

"MEMURA YÜZDE 42 DÜZEYİNDE ZAM VERECEĞİZ"

Bakan Bilgin maaş zammıyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Memur ve memur emeklisine yüzde 42 düzeyinde bir zam oranını gerçekleştireceğiz. Devlet 90 milyar lira alacağından vazgeçti. Çalışanları için vazgeçti. Devlet elini taşın altına fazlasıyla koydu. Tüm kamu çalışanları bu ücret artışından istifade edecek. Türk devleti çalışanlarını ve emeklilerini koruma bilinciyle hareket etmekte ve böyle davranmaktadır.

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EYT’de tarih netleşiyor... Bakan Bilgin son dakika açıkladı! 2022’de EYT çıkacak mı? EYT yasası ne zaman çıkacak?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Emeklilik için yıl ve prim şartını tamamlayıp yaş bekleyen vatandaşlar için yapılacak çalışmalarda yol haritası belirleniyor. Çalışma takviminde bulunan EYT konusunda önümüzdeki günlerde kamuoyu ile bir paylaşım da yapılabilir. Bu paylaşımda teknik çalışmanın içeriği ya da yol haritası duyurulabilir.

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EYT’de tarih netleşiyor... Bakan Bilgin son dakika açıkladı! 2022’de EYT çıkacak mı? EYT yasası ne zaman çıkacak?

Toplumun merakla beklediği EYT'liler konusunda da ekonomiye zorlayıcı bir yük getirmeyecek, sosyal faydası olacak kademeli bir model arayışının sürdüğü öğrenilmişti.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, bu konuda 5 adımlı bir çalışma rotasının olduğu da görülüyor.