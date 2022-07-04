EYT’de tarih netleşiyor... Bakan Bilgin son dakika açıkladı! 2022’de EYT çıkacak mı? EYT yasası ne zaman çıkacak?

2022'DE EYT ÇIKACAK MI? BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI!

Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT meselesi masanızda mı", "2023'te EYT çözülür mü?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Tabi masamızda. Türkiye'nin emekçileri hiç merak etmesin. Türkiye'nin her sorunu bizim önümüzde bir sorun değil. Çalışıp bitirilmesi gereken bir proje olarak önümüzde duruyor. Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan tüm dosyaları çözeceğiz. O da (EYT) önemli dosyalarımızdan birisi. Alternatif çözüm önerileri oluşturmaya çalışıyoruz. Her şey önümüzde."