CHP’nin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayı kim olacak? Masum Türker A Haber’de 3 isim verdi

"SAĞLIKLI POLİTİKA YAPIYORLAR"

Masum Türker'in açıklamaları şöyle;

Sayın Kılıçdaroğlu, çok sağlıklı politika yapıyor. Aynı şekilde benzer politikayı Ali Babacan yapıyor. Şu anda "şu anda aday varsa benim." diyor. Resmen söylemiyor da çevresine söylüyor. Neden? Parti içinde aday belli olursa birbirlerine karşı guruplar olur diye. Babacan da güç bende olsun diye mutabık kaldığınız bir aday yoksa tabi doğal aday benim diyor. Bu durumu ben normal karşılıyorum. Bir aday gösterdiğinde partiler 2. Bir genel merkez oluşturur.