EYT son dakika bugün ne oldu? 2022 Emeklilikte yaşa takılanlar için temmuz müjdesi! EYT ile emeklilik nasıl olacak?

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin çalışmaların tamamlanmasının ardından gözler EYT'ye çevrildi. Emeklilikte yaşa takılanlar, bugün EYT ile ilgili yeni bir gelişme olup olmadığını araştırıyor. EYT şartları, mali boyutu, uygulama usulleri gibi son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik nasıl olacak? İşte haberin detayları...