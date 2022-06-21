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Haberler Galeri EYT son dakika bugün ne oldu? 2022 Emeklilikte yaşa takılanlar için temmuz müjdesi! EYT ile emeklilik nasıl olacak?

EYT son dakika bugün ne oldu? 2022 Emeklilikte yaşa takılanlar için temmuz müjdesi! EYT ile emeklilik nasıl olacak?

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin çalışmaların tamamlanmasının ardından gözler EYT'ye çevrildi. Emeklilikte yaşa takılanlar, bugün EYT ile ilgili yeni bir gelişme olup olmadığını araştırıyor. EYT şartları, mali boyutu, uygulama usulleri gibi son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik nasıl olacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2022 14:39
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EYT son dakika bugün ne oldu? 2022 Emeklilikte yaşa takılanlar için temmuz müjdesi! EYT ile emeklilik nasıl olacak?

Son dakika... EYT ne zaman çıkacak? Milyonlarca kişinin temmuz ayında gelirleri artacak. Temmuz ayı ayrıca emeklilikte yaşa takılanlar için önemli bir ay olacak. Ek gösterge düzenlemesinin tamamlanması ile birlikte EYT için araştırmalar hız kazandı. Uzun zamandır gündemde yer alan EYT hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT'de bugün ne oldu? EYT ile emeklilik hesaplaması nasıl olacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT son dakika bugün ne oldu? 2022 Emeklilikte yaşa takılanlar için temmuz müjdesi! EYT ile emeklilik nasıl olacak?

EYT'LİLERE TEMMUZ MÜJDESİ

Temmuz ayı ile birlikte sözleşmeliye kadro hakları ile EYT düzenlemesi için alternatifli taslaklarla çalışma başlıyor.

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EYT son dakika bugün ne oldu? 2022 Emeklilikte yaşa takılanlar için temmuz müjdesi! EYT ile emeklilik nasıl olacak?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Emeklilik için yıl ve prim şartını tamamlayıp yaş bekleyen vatandaşlar için yapılacak çalışmalarda yol haritası belirleniyor. Çalışma takviminde bulunan EYT konusunda önümüzdeki günlerde kamuoyu ile bir paylaşım da yapılabilir. Bu paylaşımda teknik çalışmanın içeriği ya da yol haritası duyurulabilir.

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EYT son dakika bugün ne oldu? 2022 Emeklilikte yaşa takılanlar için temmuz müjdesi! EYT ile emeklilik nasıl olacak?

AK Parti'nin Kızılcahamam kampında da gündemdeki konular arasında EYT de bulunuyordu. Toplumun merakla beklediği EYT'liler konusunda da ekonomiye zorlayıcı bir yük getirmeyecek, sosyal faydası olacak kademeli bir model arayışının sürdüğü öğrenilmişti.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, bu konuda 5 adımlı bir çalışma rotasının olduğu da görülüyor.

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EYT son dakika bugün ne oldu? 2022 Emeklilikte yaşa takılanlar için temmuz müjdesi! EYT ile emeklilik nasıl olacak?

1-KİMLERİN YARARLANACAĞI TESPİT EDİLECEK

Yasanın çerçevesi oluşturulurken öncelikle kapsam belirlenecek. Böylece kimlerin hak sahibi olacağının tespiti yapılacak. Bu sayede yasa çıkar çıkmaz hemen emeklilik hakkı kazanacakların sayısı da ortaya çıkacak. Genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.