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EYT için çözüm nasıl olacak? EYT sorunu bitecek mi? EYT’de hangi formüller masada

A Haber
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Giriş: 05.07.2022 09:45
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren sorunlardan biri olarak görülen EYT çözüme kavuşuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çalışmalara başlandığı ve yıl sonu için tarih verdi. Peki Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) nasıl çözüme kavuşacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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