05 Temmuz 2022, Salı
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EYT için çözüm nasıl olacak? EYT sorunu bitecek mi? EYT’de hangi formüller masada
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren sorunlardan biri olarak görülen EYT çözüme kavuşuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çalışmalara başlandığı ve yıl sonu için tarih verdi. Peki Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) nasıl çözüme kavuşacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.