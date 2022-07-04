1. ve 2. el konutlar için kredi değer oranı değişti! 2 milyon TL’nin altındaki konutlar için yüzde 90’a kadar kredi

Enerji sınıfı A olan 1. el konutlar için kredi değer oranı;

- Konut değeri 2 milyon TL'nin altında olan konutlar için yüzde 90,

- Konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 70,

- Konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 3,5 milyon TL,

- Konut değeri 10 milyon TL üzerinde olan konutlar için ise konut kredisi imkanı bulunmuyor.