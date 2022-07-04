1. ve 2. el konutlar için kredi değer oranı değişti! 2 milyon TL'nin altındaki konutlar için yüzde 90'a kadar kredi
Geride bıraktığımız hafta, BDDK konut kredileriyle ilgili yeni kararını duyurdu. Buna göre, 1. ve 2. el konutlar için kredi değer oranı değişti. 2 milyon TL'nin altındaki konutlar için yüzde 90'a kadar kredi kullanılabilecek. Peki karar öncesi kredi oranları nasıldı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gayrimenkul uzmanı Rodi Kayyum değerlendirdi.
Alınan kararla birlikte 1. el ve 2. el konutlar için de konut kredilerinde kredi değer oranı da tutar bazlı farklılaştı.
Enerji sınıfı A olan 1. el konutlar için kredi değer oranı;
- Konut değeri 2 milyon TL'nin altında olan konutlar için yüzde 90,
- Konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 70,
- Konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 3,5 milyon TL,
- Konut değeri 10 milyon TL üzerinde olan konutlar için ise konut kredisi imkanı bulunmuyor.
Peki karar öncesi krediler ne durumdaydı? Rodi Kayyum şöyle değerlendirdi:
"Konut kredileri kontrol altına alındı. BDDK burada yeni aldığı kararla birlikte sınıflandırma getirdi. Alınacak konutun enerji sınıfı çok önemli hala geldi. Eğer alınacak konut A sınıfı enerji kimlik belgesine sahipse 2 milyon TL'ye kadar yüzde 90'a kadar kredi verilebilecek.
Eğer alınacak evin enerji kimlik numarası B sınıfı olursa yüzde 5 oranında değişiyor. Şu anda alacağınız kredide binanın enerji kimliği çok önemli hale geldi. Kriterlere göre kredi oranları belirleniyor. İstanbul'da eski konut stoğumuz çok fazla.
Eski konut stoklarında kredi oranları yüzde 60 oluyor. Eğer ev ücreti 2 ve 5 milyon arasında burada kredi oranı yüzde 40'a kadar düşüyor. Artık 10 milyonun üzerindeki konutlarda kredi kullanılmayacak.
2 milyonun altındaki evlerde kredi oranı önceden yüzde 75 civarıydı. Önceden enerji sınıflandırması yoktu. Bundan sonra uzmanlar evin sınıfına bakacak kriterleri değerlendirecek ve ona göre kredi miktarını belirleyecek. Konut kredilerinde alına maaşın yüzde 50'sine kadar borçlanma yapılabilir."
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