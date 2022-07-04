Dodurga’da Cumhur İttifakı zaferi! Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkçı A Haber’de

2023 yılında Dodurga halkı doğalgaz kullanıyor olacak. Bu bizim için halkımız için özellikle hanım kardeşlerimiz için çok önemli. TOKİ ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'dan bir söz aldık. 150 konutluk bir proje yapılacak.