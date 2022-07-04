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Dodurga’da Cumhur İttifakı zaferi! Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkçı A Haber’de

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.07.2022 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022
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Dodurga’da Cumhur İttifakı zaferi! Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkçı A Haber’de

Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da, 8 yılın ardından başkanlık seçimi yapıldı. Cumhur İttifakı’nın adayı olan ve seçimi büyük farkla kazanan Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkçı A Haber özel açıklamalarda bulundu.

Çankırı'nın 8 yılın ardından yeniden belde statüsü kazanan Dodurga'da yapılan seçimde, sonuca göre belediye başkanlığını AK Parti'nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı kazandı. Kaşıkçı 1411 oyun 955'ini alarak % 87'lik bir oy oranına ulaştı. İP, Deva ve CHP ortak adayı toplam 23 oy aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DA TEBRİK MESAJI

Başkan Erdoğan'ın tebrik mesaında şu ifadeler yer aldı:

"Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, %87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı'mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Dodurga halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."

Başkan Hasan Hüseyin Kaşıkçı A Haber mikrofonlarına şunları söyledi:

Yüzde 87,2 oy aldık bunu net olarak söyleyelim. 1 aylık bir seçim mücadelesi var, burada 9 parti yarıştı. Son yılların en demokratik, neşeli ve muhabbetli bir seçim süreci yaşadık. Sonuçta buradan Cumhur İttifakı zaferle çıktı. Türkiye'ye ve dünyaya güzel bir mesaj verdi.

Millet, 'zaman içerisinde bir takım sıkıntılara rağmen sonuç itibariyle devletine, milletine mücadele eden siyasetçilere biz hala desteğimizi veriyoruz' mesajı verdi.

2023 yılında Dodurga halkı doğalgaz kullanıyor olacak. Bu bizim için halkımız için özellikle hanım kardeşlerimiz için çok önemli. TOKİ ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'dan bir söz aldık. 150 konutluk bir proje yapılacak.

Bir belediye binası olacak, gençlerimiz için spor kompleksi yapılacak. Projelerimizin alt yapısını hazırlayacağız. Bu vaatlerimizi birer birer yerine getireceğiz. Araçlar noktasında ihtiyaçların yüzde 68'lik kısmını beldemize kazandırdık. Biz neler yapabileceğimizi milletimize göstereceğiz.

Vatandaşlarımız güzel bir seçim yaptı. Siyasetin bu kadar sıkıştırılmak istendiği noktada Dodurga Beledesi'nin halkı, 'Biz hükümetimize, devletimize güveniyoruz' dedi ve Anadolu insanın gerçek karakterini burada yansıttı."

Cumhur İttifakı zaferi! Başkan A Haber’de CUMHUR İTTİFAKI ZAFERİ! BAŞKAN A HABER'DE
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