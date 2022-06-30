30 Haziran 2022, Perşembe
2022 TOKİ 100 bin konut inşaatları ne zaman başlayacak? Açıklama geldi! İşte merakla beklenen tarih
100 bin konut projesinde son dakika haberleri | Fahiş kira zamlarının önüne geçecek adımlar sonrası kira artışlarının ateşi düşürülürken bu alandaki diğer çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Yüz binlerce kişinin kira öder gibi ucuz ve yeni evlere sahip olmasını sağlayan TOKİ bu yılın ağustos ayında yeni bir kampanyaya daha başlıyor. 100 bin yeni konutun daha yapılacağı bilgisi edinilirken dar gelirli vatandaşa birbirinden farklı bütçe seçenekleriyle yeni konut sahibi olma fırsatı doğacak.
Giriş Tarihi: 30.06.2022 07:30 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022 07:30
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