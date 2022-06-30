2022 TOKİ 100 bin konut inşaatları ne zaman başlayacak? Açıklama geldi! İşte merakla beklenen tarih

İşte sıfır konut projesinin başvuru ve başlama tarihlerine ilişkin yapılan son açıklama ve dar gelirli on binlerce vatandaşa daha yuva olacak evlerle ilgili son dakika bilgileri;

TBMM KİT Komisyonu, TOKİ'nin hesaplarını ele aldı. Burada bir sunum yapan Bulut, şu açıklamaları yaptı: