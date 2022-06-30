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2022 TOKİ 100 bin konut inşaatları ne zaman başlayacak? Açıklama geldi! İşte merakla beklenen tarih

100 bin konut projesinde son dakika haberleri | Fahiş kira zamlarının önüne geçecek adımlar sonrası kira artışlarının ateşi düşürülürken bu alandaki diğer çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Yüz binlerce kişinin kira öder gibi ucuz ve yeni evlere sahip olmasını sağlayan TOKİ bu yılın ağustos ayında yeni bir kampanyaya daha başlıyor. 100 bin yeni konutun daha yapılacağı bilgisi edinilirken dar gelirli vatandaşa birbirinden farklı bütçe seçenekleriyle yeni konut sahibi olma fırsatı doğacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 30.06.2022 07:30 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022 07:30
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2022 TOKİ 100 bin konut inşaatları ne zaman başlayacak? Açıklama geldi! İşte merakla beklenen tarih

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) dar gelirli vatandaşı sıfır ve ucuz ev sahibi yapmaya devam edecek yeni projelere hazırlanıyor. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, ağustos ayında 100 bin konutluk yeni bir kampanya başlatacaklarını söyledi.

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2022 TOKİ 100 bin konut inşaatları ne zaman başlayacak? Açıklama geldi! İşte merakla beklenen tarih

İşte sıfır konut projesinin başvuru ve başlama tarihlerine ilişkin yapılan son açıklama ve dar gelirli on binlerce vatandaşa daha yuva olacak evlerle ilgili son dakika bilgileri;

TBMM KİT Komisyonu, TOKİ'nin hesaplarını ele aldı. Burada bir sunum yapan Bulut, şu açıklamaları yaptı:

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2022 TOKİ 100 bin konut inşaatları ne zaman başlayacak? Açıklama geldi! İşte merakla beklenen tarih

TOKİ 1 MİLYON 100 KONUT YAPTI: "Herkes için konut", "insanca yaşam" ve "ekonomik olarak ulaşılabilir konut" hedefleri doğrultusunda 1 milyon 100 bin yaptık.

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2022 TOKİ 100 bin konut inşaatları ne zaman başlayacak? Açıklama geldi! İşte merakla beklenen tarih
Dünyada yaşanan pandemi ve ekonomik krizlere rağmen son üç yılda nitelikli ve yatay mimariyi esas alan yaklaşık 213 bin konut sosyal donatılarıyla birlikte şehirlerimize kazandırılmış, 137 bin konutun da teslimi bu süreçte gerçekleştirilmiştir.
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2022 TOKİ 100 bin konut inşaatları ne zaman başlayacak? Açıklama geldi! İşte merakla beklenen tarih

YÜZDE 13,8 PAZAR PAYI: 2021 yılında Türkiye genelinde ilk el konut satışlarında TOKİ'nin payı ilk defa yüzde 13,8'e yükseltilmiştir. 50 bin olan yıllık konut üretimi miktarı da ortalama 70 bine çıkarılmıştır.