Altın fiyatlarında beklentiler neler? Gram altın ne kadar oldu? Düşüş sürer mi? Uzman ekonomistten flaş tahmin... Tarih verdi

"GERİ ÇEKİLMELER ALIM FIRSATI"

Ama altındaki hareket için genel anlamda teknik olarak bakacak olursak Ağustos'un sonundan itibaren bir parça daha toparlanmanın net bir şekilde görülebileceği dolayısıyla bu geri çekilmelerin alım fırsatı olduğunu belirtelim.