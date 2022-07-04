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Altın fiyatlarında beklentiler neler? Gram altın ne kadar oldu? Düşüş sürer mi? Uzman ekonomistten flaş tahmin... Tarih verdi

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Giriş Tarihi: 04.07.2022 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022
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Altın fiyatlarında beklentiler neler? Gram altın ne kadar oldu? Düşüş sürer mi? Uzman ekonomistten flaş tahmin... Tarih verdi

Son dakika altın fiyatları... Altında takip edilmesi gereken seviyeler neler? Gram altın ne kadar oldu? Düşüş sürer mi? Alım için uygun zaman ne? Ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Altın fiyatlarında son durum ne? Beklentiler neler? Gram altın kaç lira oldu? Altın almalı mı satmalı mı? Alım için uygun seviyeler neler? Uzman ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Altın fiyatlarında beklentiler neler? Gram altın ne kadar oldu? Düşüş sürer mi? Uzman ekonomistten flaş tahmin... Tarih verdi

Gram altın alım için uygun seviyelere yaklaşıyor.

Özellikle ons tarafındaki fiyatlamalarda 1.804 dolar önemli bir destek olunca şu anda da 1.811 – 1.820 bandında hareketin göz önünde bulundurduğumuzda bunun dolar / TL tarafında doların seyrine bağlı olarak 900 – 970 bandındaki bir fiyat aralığı var.

Altın fiyatlarında beklentiler neler? Gram altın ne kadar oldu? Düşüş sürer mi? Uzman ekonomistten flaş tahmin... Tarih verdi

950 ve aşağısına doğru sarkmalar orta vade için alım fırsatı yaratıyor.

Altın fiyatlarında beklentiler neler? Gram altın ne kadar oldu? Düşüş sürer mi? Uzman ekonomistten flaş tahmin... Tarih verdi

"GERİ ÇEKİLMELER ALIM FIRSATI"

Ama altındaki hareket için genel anlamda teknik olarak bakacak olursak Ağustos'un sonundan itibaren bir parça daha toparlanmanın net bir şekilde görülebileceği dolayısıyla bu geri çekilmelerin alım fırsatı olduğunu belirtelim.

Altın fiyatlarında beklentiler neler? Gram altın ne kadar oldu? Düşüş sürer mi? Uzman ekonomistten flaş tahmin... Tarih verdi

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Altın fiyatlarında beklentiler neler? Gram altın ne kadar oldu? Düşüş sürer mi? Uzman ekonomistten flaş tahmin... Tarih verdi

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