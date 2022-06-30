Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Isı Yalıtım Projesi'nin bugün başladı! Konut başına 50 bin lira
Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, konut başına 50 bin liraya kadar finansman imkanı sağlayan, 60 ay vadeli, 0,99 faizli Konutlarda Isı Yalıtım Projesi'nin bugün başladığını bildirdi. İşte kredi kullanım detayları...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Konutlarda Isı Yalıtım Projesi'ni hayata geçirdiklerini belirterek, "Konut başına 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranlı finansman imkanı Ziraat Katılım, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından kullandırılacak olup, vatandaşlarımız bugünden itibaren bu imkandan yararlanmaya başlayabilecektir." ifadesini kullandı.
Nebati, sosyal medya hesabından, Konutlarda Isı Yalıtım Projesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan tarafından duyurulan projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:
"Konut başına 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranlı finansman imkanı Ziraat Katılım, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından kullandırılacak olup, vatandaşlarımız bugünden itibaren bu imkandan yararlanmaya başlayabilecektir. Projeye katkılarından dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'mız Sayın Fatih Dönmez ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız Sayın Murat Kurum'a teşekkür ederim."
KREDİ NASIL KULLANILACAK?
Bakan Nebati'nin paylaşımında projenin detaylarına ilişkin infografiğe de yer verildi.
Buna göre, kredinin yüzde 60'ı yalıtım sözleşmesinin ibrazıyla, kalan yüzde 40'ı da proje tamamlanıp enerji kimlik belgesi alınmasıyla kullanılabilecek. Kredi doğrudan yalıtım firmasının hesabına aktarılacak.
Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılık oranının yüzde 70 olması, yıllık enerji ithalatının 50-60 milyar doları bulması, doğal gazın üçte birinin konutlarda tüketilmesi, konutların yüzde 50'sinin yalıtımsız olması, bina ısı yalıtımıyla tasarruf potansiyelinin en az yüzde 35-45'e ulaşması ve sera gazı emisyonunun yüzde 10'unun konutlarda ısı kaynaklı gerçekleşmesi nedenleriyle ısı yalıtımı önem taşıyor.
MİLYAR METREKÜPLÜK DOĞAL GAZ TASARRUFU HEDEFLENİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi" ile 2024'ün sonuna kadar toplamda 1 milyar metreküplük doğal gaz tasarrufu hedefleniyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ısı yalıtımı olmayan bir hanenin, bugünün fiyatlarına göre ortalama yıllık doğal gaz faturası 6 bin 656 lira olarak hesaplanıyor.
Isı yalıtımıyla yüzde 35 tasarruf sağlandığı dikkate alındığında, konut başına yıllık tasarruf miktarı ise 2 bin 330 lira, aylık ise 194 lira oluyor. Açıklanan kredi paketiyle 20 bin lira kredi çeken bir hane ise aylık 468 lira ödüyor. Böylelikle sadece 274 lira fazla ödeyerek haneye ısı yalıtımı yaptırılıyor.
Doğal gazda yüzde 99 dışa bağımlı olan Türkiye'de kullanılan gazın üçte biri konutlarda tüketiliyor. Son yıllarda değişen iklim şartları, büyüyen ekonomi ve artan nüfusla beraber kullanılan doğal gaz miktarı da artış gösteriyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla ısı yalıtımını sağlamak amacıyla başlatılan kredi paketine bugün başvurular başladı.
Kredi paketiyle 2022'den itibaren her yıl 300 bin konutun ısı yalıtımı yaptıracağı planlanıyor ve 2024'ün sonuna kadar toplamda 1 milyar metreküplük doğal gaz tasarrufu hedefleniyor.
Paketle, 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli 0,99 faiz oranıyla kredi kullanımı sağlanacak. Krediden yararlanmak isteyenler, ilk olarak yalıtım firmalarıyla Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'ne uygun olarak yalıtım sözleşmesi yapacak.
Ardından sözleşme, kredi kullandıracak bankaya verilecek ve kredinin yüzde 60'ı yüklenici firmaya ödenecek. Yalıtım işleminin bitmesinin ardından alınan ve en az C sınıfı olan Enerji Kimlik Belgesi'nin bankaya verilmesiyle yüzde 40'lık kalan kısmın da ödemesi gerçekleşecek.
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