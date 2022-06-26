26 Haziran 2022, Pazar
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Konut kredilerinde yeni dönem
Konut kredi oranlarına sınırlama geldi. 10 milyon lira üzerindeki konutlara kredi imkanı kaldırılırken, özellikle ikinci el konut için kullandırılacak kredi oranları düşürüldü. Ülke genelinde yapılan konut satışlarının yüzde 70'inden fazlası ikinci el. Bu nedenle bu alanda kredi imkanlarının daraltılması ile talebin yavaşlaması ve konut fiyat artışının kontrol altına alınması hedefleniyor.
Giriş Tarihi: 26.06.2022 09:46
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