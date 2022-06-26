Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Konut kredilerinde yeni dönem

YÜZDE 90'I KREDİDEN

Sektör temsilcilerine göre bu düzenleme ile daha uygun fiyatlı konut projelerinin üretimi artacak. Daha önce lüks projelere öncelik veren inşaat firmaları, dar ve orta gelirli vatandaşı da kapsayan işlere girebilecek.

Özellikle 1 milyon liraya kadar olan konutta, rakamın yüzde 90'nın kredi ile temin edilmesi yani yüzde 10 peşinat ile satın alabilme imkanı sektördeki projelerin içeriğini de değiştirecek. Ayrıca, Türkiye genelindeki konut satışlarının yüzde 70'inin ikinci el olduğu ifade edilirken, söz konusu karar sayesinde konut fiyatlarında artışın kontrol altına alınması amaçlanıyor.