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İmam hatip okullarının LGS başarısı! LGS sınavına nasıl hazırlandı?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 02.07.2022 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022
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İmam hatip okullarının LGS başarısı! LGS sınavına nasıl hazırlandı?

Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçlarına göre imam hatip ortaokullarından 12 öğrenci tam puan aldı, binlerce öğrenci üst dilimde yer aldı. O öğrencilerden biri de Şehit Erol Olçak Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Tuğba Gedik. A Haber ekibinden Pınar Özenç’in konuğu olan Tuğba Gedik başarısının sırrını anlattı.

Tuğba Gedik'in A Haber'e yaptığı açıklamalar:

"Şehit Erol Olçak Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'ndan bu başarıyı elde etmek çok gurur verici. Bunu başardığım için çok mutlu oluyorum. Küçük yaştan beri kitap okumanın faydasını gördüm. Planlı programlı şekilde 1 yıl boyunca konu eksiği bırakmadan günlük 500 soru çözerek bu başarıya ulaştım.

Konu anlatımıyla birlikte günlük 6 saat çalışıyordum. Zamanımın büyük çoğunluğu kitapların ve defterlerin başında geçiyordu. İşte bu emeğim karşılığını almak çok güzel bir duygu.

Sınava hazırlanan arkadaşlar konu eksiği bırakmasınlar. Burada dikkat çok önemli bir unsur ve kitap okumak kıymetli. Pekiştirerek soru da çözsünler. Bir imam hatip nesli olarak bunu başarmak çok güzel.

Okul kursuyla birlikte öğretmenlerim sayesinde bunu başardım. Onların bana çok fazla desteği oldu. Tüm öğretmenlerime çok teşekkür ederim. İleride bilim insanı olmayı arzu ediyorum. Benim en çok matematik ilgimi çekiyor.

Matematik aslında sevince aslında korkulacak bir dal değil. Eğer severseniz çok eğlenceli bir hale geliyor. Şu anda seçeceğim belli bir lise yok araştırmalarım sürüyor. Haftaya gezeceğim ve ona göre bir karar vereceğim."

İmam hatip okullarının LGS başarısı! İMAM HATİP OKULLARININ LGS BAŞARISI!
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