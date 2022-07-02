İmam hatip okullarının LGS başarısı! LGS sınavına nasıl hazırlandı?

Matematik aslında sevince aslında korkulacak bir dal değil. Eğer severseniz çok eğlenceli bir hale geliyor. Şu anda seçeceğim belli bir lise yok araştırmalarım sürüyor. Haftaya gezeceğim ve ona göre bir karar vereceğim."

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