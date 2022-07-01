LGS tercihleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? LGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?
LGS tercihleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB tarafından açıklanan LGS sınav sonuçları sonrasında tercih süreci merak ediliyor. Kontenjan ve yüzdelik dilimler merak ediliyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? LGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?
LGS tercihleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? LGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS tercih kılavuzu yayımlandı. 2022 Lise tercihleri 4 Temmuz'da başlıyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? LGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Tercih kılavuzuna göre LGS tercihleri 4 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 20 Temmuz 17.00'ye kadar sürecek.
YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi'ne göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları bugünden itibaren 20 Temmuz'a kadar tamamlanacak.
Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.
MERKEZİ YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Merkezî yerleştirme; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecekler.
Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.
Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.
YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.
Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.
Sınava giren ve merkezî sınav puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda öğrencilere merkezî sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.
Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaklar.
Öğrenciler, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.
Merkezî sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.
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- LGS tercihleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? LGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?
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