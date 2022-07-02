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İmam hatip okullarının LGS başarısı! LGS sınavına nasıl hazırlandı?

A Haber
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Giriş: 02.07.2022 13:02
Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçlarına göre imam hatip ortaokullarından 12 öğrenci tam puan aldı, binlerce öğrenci üst dilimde yer aldı. O öğrencilerden biri de Şehit Erol Olçak Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Tuğba Gedik. A Haber ekibinden Pınar Özenç’in konuğu olan Tuğba Gedik başarısının sırrını anlattı.
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