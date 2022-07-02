Ham yağda fiyatları yüzde 30 geriledi! Ham yağda fiyat düşüşü etiketlere yansır mı?
Ayçiçek yağının ton fiyatı 2 bin 150 dolardan bin 500 dolara kadar geriledi. Bu düşüsün market raflarına da yansıması bekleniyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu değerlendirdi.
Aydın Ağaoğlu'nun öne çıkan sözleri:
"Şu anda yerel bir zincir marketin sıvı yağ reyonun önündeyim. Burada tüm yağ çeşitleri bulunuyor Fiyatlara baktığımızda en çok tükettiğimiz ayçiçek yağının litre fiyatının 45-50 lira bandında olduğunu görüyoruz. Bu fiyatlar nedense hala düşmedi.
Oysa uluslararası borsada ayçiçek ham yağı sıkıntısının oluşacağı söylentisiyle bu fiyatları yüzde 70 artırmışlardı. 120 TL'ye satılan 5 litre yağ 200 liraya çıkmıştı. Nedense bu fiyatlar bir türlü düşmüyor.
Başlangıçta fiyatlar 140 liraya çıktı sonra 200 liraya kadar yükseldi. Şu anda yüzde 30'luk bir gerileme var ve etiketlerin derhal 140 liraya geri gelmesi lazım. Ama bu yapılmıyor nedense. Fiyatları indirmemekte direniyorlar.
Biz tüketiciler bilinçli davranacak ve panik yapmayacak gidip fazla yağ almaktansa haftalık ihtiyacımızı hatta günlük ihtiyacımızı alacağız. Herkes ihtiyacı kadar alırsa stoktan para kazanma hırsıyla hareket edenlerin hedeflerine ulaşmaları mümkün olmayacaktır."
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