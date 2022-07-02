Ham yağda fiyatları yüzde 30 geriledi! Ham yağda fiyat düşüşü etiketlere yansır mı?

Oysa daha şubat ayında Rusya-Ukrayna yöneticisi Karadeniz'de bazı gemilerde sıvı yağ olduğu ve ülkeye gelişine izin verilmediğinden ötürü söylentilerle suç olan bir eylemle birlikte raflardaki yağlar toplanıp depoya taşındı. Ve zamlı fiyatlarla tekrar raflara geldi.