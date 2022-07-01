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Mum ışığında LGS’ye çalışan afetzede Önder Türkiye birincisi oldu

Kastamonu'da Önder Cihan 2 defa sel afeti yaşamasına rağmen azimle LGS sınavına hazırlandı ve bütün soruları doğru cevapladı. Tam puan elde eden Cihan, ailesinin yanında bölgenin de gurur kaynağı oldu.

İHA
Giriş Tarihi: 01.07.2022 17:59 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022 18:01
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Mum ışığında LGS’ye çalışan afetzede Önder Türkiye birincisi oldu

11 Ağustos 2021'de Batı Kardeniz'de yaşanan sel afetinde pek okul kullanılamaz duruma geldi. Meydana gelen büyük afet yalnızca Bozkurt'ta değil, İnebolu, Çatalzeytin, Abana ve Küre ilçelerinde de etkisi yoğun bir şekilde hissedildi.

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Mum ışığında LGS’ye çalışan afetzede Önder Türkiye birincisi oldu

82 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Afet sonrasında birçok ilçeye günlerce elektrik verilemedi. Öğrenciler kimi zaman ders çalışamaz hale geldi. 82 kişinin hayatını kaybettiği afette yetişkinler kadar öğrenciler de psikolojik olarak etkilendi. Selden etkilenenlere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ekipleri tarafından psikolojik destek sağlandı.

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Mum ışığında LGS’ye çalışan afetzede Önder Türkiye birincisi oldu

GÜNLERCE MUM IŞIĞINDA DERS ÇALIŞTI

Evlerinde elektrik olmadığı için öğretmen annesi ve babasıyla birlikte günlerce mum ışığında ders çalışmak zorunda kalan ve İstanbul Erkek Lisesi'ne gitme hedefinde olan Kastamonu Abana İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Önder Cihan, kararlılıkla hazırlandığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında önemli başarı elde ederek Türkiye birincisi oldu.

Oğlu Önder Cihan'ın elde ettiği başarısıyla gurur duyduğunu kaydeden öğretmen annesi Şükran Cihan, mutlu ve heyecanlı olduklarını ifade etti.

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Mum ışığında LGS’ye çalışan afetzede Önder Türkiye birincisi oldu

"BİSİKLET SÜRMEK VARKEN O EVDE DERS ÇALIŞMAYI TERCİH ETTİ"

Çok yoğun bir çalışmanın sonucunda emeklerinin karşılığını aldıklarını belirten Şükran Cihan, "Çocuğumuz çok büyük emek sarf etti. Gerçekten çok çalıştı. Birçok şeyden feragat etti. Yaşıtlarına göre oynamak varken, parklara bahçelere çıkmak varken, bisiklet sürmek varken o evde ders çalışmayı tercih etti. Bir hedefi vardı. O hedefi için çalıştı. Disiplinli bir şekilde çalıştı. Özverili bir şekilde çalıştı. Ve sonunda da başardı. Çok güzel bir başarı elde ettiğini düşünüyoruz. Hak ediyordu. Çünkü okul hayatına başladığı günden beri başarılı ve disiplinli çalışan bir çocuktu. 8 yıllık emeğinin karşılığını aldığını düşünüyorum" dedi.

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Mum ışığında LGS’ye çalışan afetzede Önder Türkiye birincisi oldu

"MUM YAKIP DERS ÇALIŞTIK"

11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan büyük sel afetinin kendileri için zor bir dönem olduğunu aktaran anne Cihan, "11 Ağustos tarihinde Ezine Çayının taşmasıyla birlikte başlaya o sel Abana'yı da vurdu. Psikolojik olarak hepimiz çok etkilendik. Tabi bundan eğitim de çok etkilendi. Çok yoğun bir hava vardı. Sürekli kapalı ve gergin bir hava, cesetler, ölen insanlar, ağıtlar ki bunlar bizi çok olumsuz etkiledi. Biz uzun bir süre kendimize gelemedik. Abana ve Bozkurt güneşi 1 yıl boyunca son bir ayda gördü. Zaten yılımız dolmadan tekrardan bir sel afeti ile karşılaştık ama bu sefer biraz daha tedbirli, olunca o hasarı daha az bir şekilde atlattık. Bu süreçte okullar olarak biz de çok etkilendik. Öğretmenlerimiz de çok etkilendi. Öğrencilerimiz çok etkilendi. Yerine göre psikolojik destek alanlar da oldu. Elektriğimiz, suyumuz yoktu. Hala etkileri devam ediyor. 11 Ağustos'un daha etkileri bitmeden tekrardan olması alt yapıyı çok etkiledi. Yerine göre elektrik yok, su yok internet yok. Bu süreçte akşamları mum ışığında çalıştığımız da oldu. 11 Ağustos'tan sonra sürekli bu problemler yaşandığı için ister istemez elektriklerimiz olmuyordu. Biz de birkaç tane mum yakıp da bu süreçte ders çalıştık. Sadece sonuca odaklandığımız için, bu süreci güzel bir şekilde atlatmak istediğimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Zor oldu. Kolay değildi. Ama atlattık" diye konuştu.