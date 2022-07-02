Asgari ücrete yapılan zam piyasa fiyatlarını nasıl etkileyecek? Memurlara temmuz zammı için oran verdi! Uzman isim A Haber’de yorumladı

"ENFLASYON ÜZERİNDE BİRAZ BASKI OLABİLİR"

Ekonominin ücretler nedeniyle yeni bir noktaya evrildiğini söyleyebiliriz. Bu artış enflasyon üstünde biraz baskı yapabilir ama bu artışın nedeni de enflasyondu. Diğer taraftan da bu kararın alınmasının temel nedeni pandemi ve enflasyon nedeniyle sabit gelirliler ciddi bir refah kaybına uğradı.

Burada amaç satın alma gücünün yerine konması ve bir refah seviyesi artışı.