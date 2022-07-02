Asgari ücrete yapılan zam piyasa fiyatlarını nasıl etkileyecek? Memurlara temmuz zammı için oran verdi! Uzman isim A Haber'de yorumladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni asgari ücreti açıklamasının ardından A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına konuk olan Ekonomist Prof.Dr. İbrahim Güran Yumuşak yeni rakamın ekonomiye ve alım gücüne etkisini değerlendirdi. Yumuşak "Bu artış enflasyon üstünde biraz baskı yapabilir ama bu artışın nedeni de enflasyondu." ifadelerini kullanırken, memurlara yapılacak zamma ilişkin yüzde beklentisini de canlı yayında açıkladı. İşte detaylar...
Ekonomist Prof.Dr. İbrahim Güran Yumuşak A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programında asgari ücretin 5500 TL olmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
"ALIM GÜCÜNDE ARTIŞ BEKLİYORUM"
Asgari ücret bir taban fiyat uygulaması. Şu anda yüzde 70'ler civarında bir enflasyon olduğunu düşünürsek önümüzdeki aylarda alım gücünde bir artış olacak. 14 milyon ücretli çalışanı etkileyecek bir durum. Asgari ücretin üstünde çalışanların da zamlarına bir iyileştirme gelecektir.
"ENFLASYON ÜZERİNDE BİRAZ BASKI OLABİLİR"
Ekonominin ücretler nedeniyle yeni bir noktaya evrildiğini söyleyebiliriz. Bu artış enflasyon üstünde biraz baskı yapabilir ama bu artışın nedeni de enflasyondu. Diğer taraftan da bu kararın alınmasının temel nedeni pandemi ve enflasyon nedeniyle sabit gelirliler ciddi bir refah kaybına uğradı.
Burada amaç satın alma gücünün yerine konması ve bir refah seviyesi artışı.
MEMUR ZAMMI YÜZDE 40 OLACAK
Enflasyonun 75 ve üzerinde bekliyoruz. Bu devlet memurları için de otomatik hesaplanan bir sistem. Ben yüzde 40 civarında bir zam bekliyorum. Emeklilere de bayram desteği olacak. Gençlere yönelik de desteklerin başlaması gerektiğini düşünüyorum. Bayram harçlığı gibi. Bu durum da onlara bir destek olur.
ASGARİ ÜCRET 320 DOLAR SEVİYESİNDE
2002 yılında asgari ücret 126 dolara tekabul ediyor, şu an ise 320 doların üzerine çıktı. Bu bizi aldatmasın. Bu kura bağlı hesaplanıyor. Burada satın alma gücü devreye giriyor.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Kamu çalışanlarımızın ve tüm emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde bir enflasyon farkı, artışı zaten yapılacak. Asgari ücretlilerimizin de kayıplarını telafi etmek gerektiğini gördük. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız talimatımızla hemen Asgari Ücret Komisyonunu toplantıya çağırdı. Bakanlığımızın tüm taraflarla görüş ve anlayış birliği içinde yürüttüğü çalışma sonunda yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Şimdi sizlere yeni asgari ücreti açıklamak istiyorum. Asgari ücrete temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 25 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir."
Yeni asgari ücretin tüm çalışanlara ve geliri buna endeksli tüm kesimlere hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, "Biraz önce de vurguladığım gibi bu bir ara artış. Asıl asgari ücret tespitini inşallah yıl başında yeniden gerçekleştireceğiz. Diğer yandan, yılbaşında devreye aldığımız asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulaması sebebiyle kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır. Bu artışın da faydalanacak herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah Türkiye büyüdükçe, geliştikçe, hedeflerine doğru ilerledikçe, kazandıkça elindeki imkanları milletin her bir ferdiyle paylaşmayı sürdürecektir." ifadesini kullandı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun tüm taraflarına, bu süreçte yapıcı katkıları için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz tabii kabine toplantısında özellikle bu yüzde 25'i tartıştığımız için o bir sehven durum meydana getirmiş oldu. Yani yüzde 30 olarak bu artışı yapmış olduk." diyerek sözlerini tamamladı.
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