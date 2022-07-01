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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den LGS Türkiye birincilerine tebrik

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 01.07.2022 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den LGS Türkiye birincilerine tebrik

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS Türkiye birincisi olan Ayşe Zümra Aksu ve Reyyan Duman ile telefonla görüşerek başarılarından dolayı tebrik etti.

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