Başkan Erdoğan’dan caydırıcı ceza sinyali! Orman yakanlara ne ceza verilmeli?

Anayasa'da orman yakmanın cezasının ne genel afla ne özel afla affedilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Tarih boyunca yasal mevzuatımızda da ormanlar bizim için bu nedenli önemli. Taksirle orman yakmanın cezası yani mangal, sigara gibi durumlarda 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ce adli para cezası vardır.