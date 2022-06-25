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Başkan Erdoğan’dan caydırıcı ceza sinyali! Orman yakanlara ne ceza verilmeli?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 25.06.2022 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022
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Başkan Erdoğan’dan caydırıcı ceza sinyali! Orman yakanlara ne ceza verilmeli?

Marmaris’te incelemelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, buradaki afet kriz merkezinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, “Caydırıcı bir ceza. Ucu nereye dayanıyor, idama mı? İdam olmalı. Sultan Fatih ne diyor? Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum diyor. Bu iş o kadar önemli.” dedi. Peki orman yakanlara caydırıcı ceza ne olmalı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Devrim Nur Kayabalı değerlendirdi.

Yanan bölgede incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan orman yangınlarıyla ilgili cezaların arttırılması sinyali verdi ve caydırıcı bir ceza vurgusu yaptı "Ucu nereye dayanıyor, idama mı? İdam olmalı" ifadelerini kullandı.

Peki ormanları yakanlara ne ceza verilmeli? Avukat Devrim Nur Kayabalı şöyle konuştu:

"Ormanlar sadece bölge halkının değil hepimizin, devletimizin milli servetidir. Tarih boyunca da özel kanunlara korunurlar. Orman arazileri hem anayasal hem de orman kanunuyla özel olarak korunmaya tabi tutulmuş çok önemli alanlardır.

Anayasa'da orman yakmanın cezasının ne genel afla ne özel afla affedilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Tarih boyunca yasal mevzuatımızda da ormanlar bizim için bu nedenli önemli. Taksirle orman yakmanın cezası yani mangal, sigara gibi durumlarda 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ce adli para cezası vardır.

Kasten bir kişi bir ormanlık alanı yakıyorsa 10 yıldan aşağı olmamak kaydıyla hapis cezası 10 bin günden az olmamak kaydıyla idari para cezası verilir. Sabotaj, terör faaliyeti gibi devletin ve milletin güvenliğine karşı saldırı varsa eğer o zaman orman yakmanın cezası müebbet hapis cezası verilir.

Yani orman yakmak adam öldürmekle eş değer tutuluyor. Müebbet hapis cezası mevcut hukuk düzenimizde en yüksek ceza. Geçen seneden beri orman yangınlarında çokça zaiyat verdik. Bu konuda cezalar uygulanmalı.

Burada suç da itiraf ediliyor. Gelip sizin toprak bütünlüğünüze giren evlere köylere canlara ve mallara kastedilen bir durum varsa o zaman müebbet hapis cezası alması gereken kişiyi tutuksuz yargılayamazsınız."

Caydırıcı ceza sinyali! Ne yapılmalı? CAYDIRICI CEZA SİNYALİ! NE YAPILMALI?
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