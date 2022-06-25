Marmaris’te ormanı yakan Sacit Ayhan’ın cezası ne olacak? Hukukçulardan dikkat çeken sözler: Bedeli 10 yıl

Avukat Murat Sultansu: Suçun vasıf ve mahiyeti karşısında neticede meydana gelen zarar çok büyük, bu nedenle suç ile ceza arasındaki orantı uygun değil. Bu konuda yeni yasal düzenleme yapılması gerekir. Hatta 6. yargı paketine ivedilikle eklenmelidir.

Avukat Oğuz Muhammet Gündoğmuş: Kasten orman yakan kişi, 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılıyor. Ancak devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde orman yakan ise müebbet hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılıyor.