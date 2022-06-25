Marmaris'te ormanı yakan Sacit Ayhan'ın cezası ne olacak? Hukukçulardan dikkat çeken sözler: Bedeli 10 yıl
Son dakika haberleri: Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan Sacit Ayhan suçunu itiraf etti. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerinin titiz çalışması sonucu 3 bin 832 şüpheli ve araç sorgulayarak olayı aydınlattı. Güvenlik birimleri tarafından gözaltına alınan S.A., ailesiyle arasındaki ticari bir husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini söylerken yangını sigara izmariti ile çıkardığını aktardı. Yangının şüphelisi olarak gözaltına alınan 34 yaşındaki Sacit Ayhan adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı. Ancak Sacit Ayhan yürürlükteki 6831 sayılı Orman Kanunu’na göre kasten orman yangınına neden olduğu için 10 yıl hapis istemiyle yargılanacak. Üstelik 10 yıl ceza alırsa 4 yıl hapis yattıktan sonra serbest kalabilecek.
Son dakika haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan Sacit Ayhan, yürürlükteki 6831 sayılı Orman Kanunu'na göre kasten orman yangınına neden olduğu için 10 yıl hapis istemiyle yargılanacak.
Üstelik 10 yıl ceza alırsa 4 yıl hapis yattıktan sonra serbest kalabilecek. Hukukçular, meydana gelen zararla verilen suçun orantılı olmadığını dile getirerek, cezaların arttırılmasını istiyor. İşte SABAH'a konuşan uzman isimlerin görüşleri:
Av. Dr. Rezan Epözdemir: Ortada bir kundaklama varsa 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve adli para cezası söz konusu. Ancak ceza infaz hukukunun temel evrensel prensibi olan ıslah ve caydırıcılık unsurunu taşımıyor. 10 yıl ceza aldığında şartlı salıvermeyle 5 yıla düşüyor, 1 yıl da denetimli serbestlikle birlikte baktığınız zaman 4 yıla düşecek. Yani 4 yıl sonra şartlı denetimli serbestlikten faydalanıp topluma karışacak.
Avukat Murat Sultansu: Suçun vasıf ve mahiyeti karşısında neticede meydana gelen zarar çok büyük, bu nedenle suç ile ceza arasındaki orantı uygun değil. Bu konuda yeni yasal düzenleme yapılması gerekir. Hatta 6. yargı paketine ivedilikle eklenmelidir.
Avukat Oğuz Muhammet Gündoğmuş: Kasten orman yakan kişi, 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılıyor. Ancak devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde orman yakan ise müebbet hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılıyor.
Avukat Yaşar Sarı: Orman yakma suçunun en önemli özelliklerinden biri de affı olmayan bir suç olmasıdır. Sinir krizi geçirmek, çok öfkelenmek gibi durumlar akıl hastalığı boyutunda değilse fail cezadan kurtulamaz. Bu cezalar yeterli değil.
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