Meclis Başkanı Mustafa Şentop A Haber’de: FETÖ’nün Orta Asya’daki faaliyetleri sürüyor

FETÖ faaliyet gösterdiği ülkelerde Türkiye ile o ülkenin arasını bozmak için çalışmalar yürütüyor. Kırgızistan'da 15 Temmuz ile ilgili yapılan bir toplantıyı devlet yetkililerinin sorguya çektiğini duyduk. Ayrıca ortan kurulan Manas Üniversitesi var ve bu eğitim kurumun çalışmalarıyla ilgili bazı engellemeler olduğunu öğrendik. Burada ilişkilerimiz için olumsuz bir tablo oluşturmaya çalışıyorlar.