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Meclis Başkanı Mustafa Şentop A Haber’de: FETÖ’nün Orta Asya’daki faaliyetleri sürüyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 25.06.2022 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022
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Meclis Başkanı Mustafa Şentop A Haber’de: FETÖ’nün Orta Asya’daki faaliyetleri sürüyor

Son dakika haberleri… Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi için Kırgızistan'da. Bölgede A Haber’e özel açıklamalarda Mustafa Şentop, “FETÖ’nün Orta Asya’daki faaliyetleri sürüyor.” dedi.

Mustafa Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"FETÖ'nün Türkiye dışında birçok ülkede faaliyeti var. Bunların önemli kısmında faaliyetleri engellendi. Ama faaliyet yürüttükleri yerler de var. Maalesef dost ülkelerin bazında işlerini yürütüyor. Ancak bazı siyasi durumlarda önleri de açılabiliyor. Buradaki temaslarımızda görüşlerimizi ilettik.

FETÖ, Türkiye için ulusal güvenlik riskidir. Prensip olarak bu böyle devam ediyor, Türkiye bunun üstesinden büyük ölçüde geldi. Biz dost ülkelerden FETÖ ile ilgili talepleri kendimiz için istemiyoruz. Biz bu konuda gerekeni yaptık ve tasfiyelerini yaptık. Biz kardeş ülkelerde benzer sorunların yaşanmamasını istiyoruz.

FETÖ faaliyet gösterdiği ülkelerde Türkiye ile o ülkenin arasını bozmak için çalışmalar yürütüyor. Kırgızistan'da 15 Temmuz ile ilgili yapılan bir toplantıyı devlet yetkililerinin sorguya çektiğini duyduk. Ayrıca ortan kurulan Manas Üniversitesi var ve bu eğitim kurumun çalışmalarıyla ilgili bazı engellemeler olduğunu öğrendik. Burada ilişkilerimiz için olumsuz bir tablo oluşturmaya çalışıyorlar.

FETÖ zaman içerisinde var olduğu ülkelerde ulusal risk olabilir. FETÖ, Türkiye'nin var olduğu ilişkilerini zehirlemeye çalışıyor. Burada bunları dile getirdik ve ikazlarımızı yaptık. Bunların faydası olacağına inanıyoruz."

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