Marmaris'teki yangını çıkaran kundakçı Sacit Ayhan'ın ormana gidişini görgü tanığı anlattı: Motosikletinde benzin bidonu vardı
Marmaris'teki yangını çıkan kundakçı Sacit Ayhan'ın ormana gidişini görgü tanığı anlattı. Görgü tanığı, "Evimin yanında motoruyla durdu. Fotoğraf çekmeye başladı. 'Ne yapıyor acaba' diye izledim. Çantasında bidon vardı. Yarım saat, belki bir saat sürmedi bile arazözler geçmeye başladı. Kafamızı o tarafa bir çevirdik dumanlar çıkıyor. Eşime söyledim, eşim de, 'Ben bu adamdan çok huylandım' dedi." ifadelerini kullandı.
Marmaris'te yangını bilerek ailesiyle arasındaki ticari bir husumet nedeniyle çıkardığını itiraf eden Sacit Ayhan (34) dün tutuklandı. Ayhan'ın ormanı yakmadan yarım saat önce motoruyla Bördübet yolunda fotoğraflar çektiği ve sosyal medyada ailesine yönelik tehditkâr paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Olayın görgü tanığı S.K., "Evimin yanında motoruyla durdu. Fotoğraf çekmeye başladı. 'Ne yapıyor acaba' diye izledim. Motoru satmak için fotoğraf çekse o fotoğraflar öyle çekilmez. Daha sonra telefona bir şeyler yazmaya başladı. Çantasında bidon vardı. Yarım saat, belki bir saat sürmedi bile arazözler geçmeye başladı. Kafamızı o tarafa bir çevirdik dumanlar çıkıyor. Eşime söyledim, eşim de, 'Ben bu adamdan çok huylandım' dedi. Çok üzüldüm" diye konuştu.
EVLERİNDEN TAHLİYE EDİLEN AİLELERE 3'ER BİN LİRA YARDIM
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yangınla mücadeleyle ilgili bilgi verdi:
61 HAVA ARACI: 61 hava aracı görev yapıyor. 3 helikopter Katar'dan geldi. Azerbaycan'dan da 1 amfibik uçak şu an hizmet veriyor. Başta İsrail, Romanya olmak üzere birçok Avrupa kurumları yardım teklifi yaptı.
131 HANEDEN 435 KİŞİ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, evlerinden tahliye edilen ailelere 3'er bin TL nakit yardımda bulunuyor. 131 haneden 435 kişi tahliye edildi.
HEMEN AĞAÇLANDIRILACAK
Bu yangın meselesi bittikten sonra bu alanlar için herhangi bir spekülasyona meydan vermeden hemen ağa çlandırma çalışması yapılacak. Her türlü tahsis işlemini iptal ettik.
İLK YANGIN NOKTASINI 'KADRO' TESPİT ETTİ
Muğla İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki 'Kadro' isimli özel eğitim köpeği, benzin ve tiner gibi kokulara duyarlı. Kadro'nun, yangının başlangıç noktasını tespit ettiği belirtildi. Golden Retriever cinsi, 7 yaşındaki yangın tespit köpeği Kadro, Türkiye'nin tek yangın tespit köpeği olma özelliğini de taşıyor.
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