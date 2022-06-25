Marmaris’teki yangını çıkaran kundakçı Sacit Ayhan’ın ormana gidişini görgü tanığı anlattı: Motosikletinde benzin bidonu vardı

Marmaris'te yangını bilerek ailesiyle arasındaki ticari bir husumet nedeniyle çıkardığını itiraf eden Sacit Ayhan (34) dün tutuklandı. Ayhan'ın ormanı yakmadan yarım saat önce motoruyla Bördübet yolunda fotoğraflar çektiği ve sosyal medyada ailesine yönelik tehditkâr paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Olayın görgü tanığı S.K., "Evimin yanında motoruyla durdu. Fotoğraf çekmeye başladı. 'Ne yapıyor acaba' diye izledim. Motoru satmak için fotoğraf çekse o fotoğraflar öyle çekilmez. Daha sonra telefona bir şeyler yazmaya başladı. Çantasında bidon vardı. Yarım saat, belki bir saat sürmedi bile arazözler geçmeye başladı. Kafamızı o tarafa bir çevirdik dumanlar çıkıyor. Eşime söyledim, eşim de, 'Ben bu adamdan çok huylandım' dedi. Çok üzüldüm" diye konuştu.