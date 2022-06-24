Son dakika: Başkan Erdoğan yangın bölgesinde! Bakanlardan Marmaris'teki yangınla ilgili bilgi aldı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dalaman Havalimanı'nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve diğer ilgililerden Marmaris'te devam eden orman yangınına ilişkin bilgi aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve diğer ilgililerden Marmaris'te devam eden orman yangınına ilişkin bilgi aldı.
Başkan Erdoğan, Dalaman Havalimanı'nda İçişleri Bakanı Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Kirişci ile görüştü.
Yangınla mücadele eden ekiplerle de görüşen Erdoğan, Soylu ve Kirişci'den Marmaris'te devam eden orman yangınıyla mücadelede son duruma ilişkin bilgi aldı.
YANGINLA MÜCADELEDE SÜRÜYOR
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının 4'üncü gününde, 3 noktada devam eden alevlere günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale başladı. Rüzgarın öğleden sonra etkisini artırması beklendiği için alevlerin o saatlere kadar kontrol alınmasına çalışılırken, kritik saatler başladı.
Marmaris'in Bördübet mevkisindeki ormanda, 21 Haziran'da saat 20.02'de çıkan orman yangını, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Küfre Koyu'nda 2 benzin bidonuyla yakalanan S.A.'nın jandarmadaki itirafından, ailesiyle aralarındaki ticari husumet nedeniyle kundaklama sonucu çıktığı belirlenen yangında, 4'üncü güne girildi.
Kızılçam ağaçlarıyla kaplı yaklaşık 3 bin hektar alanda etkili olan yangında alevlerin Uzunöz, Kürardı ve Yeşilbelde mevkilerine doğru ilerlediği belirtildi. Alevlere, günün ilk ışıklarıyla 3'ü Katar'dan gelen 38 helikopter ve 1'i Azerbaycan'dan gelen 15 uçak ile havadan müdahale edilirken, aynı zamanda söndürülen yerlerdeki soğutma çalışmaları da sürüyor.
Karadan ise 253 arazöz, 1012'si orman işçisi olmak üzere 2 bin 851 personel ve 815 araçla söndürme çalışması yapılıyor. Alevlere müdahale eden hava unsurları arasında 12'si jandarma, 6'sı da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait toplam 18 askeri helikopterin de bulunduğu belirtildi. Söndürme çalışmalarına katılan 15 uçaktan 13'ünün Air Tracktor, 1'inin Antonov-32 tipi tanker uçak, 1'inin ise Beriev Be-200 tipi amfibik yangın söndürme uçağı olduğu öğrenildi.
YANGINLA MÜCADELEDE KRİTİK SAATLER
Alevlere müdahalede bugün ise kritik bir günün yaşanacağı vurgulandı. Rüzgar, öğle saatlerinde hızını artıracağı için alevlerin bu zamana kadar kontrol altına alınmasına çalışılacağı belirtildi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, dün akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye verdiği brifingde durumu aktarıp, aksi takdirde çalışmalarda daha da zorluk yaşanacağını söyledi.
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