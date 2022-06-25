25 Haziran 2022, Cumartesi
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Başkan Erdoğan’dan caydırıcı ceza sinyali! Orman yakanlara ne ceza verilmeli?
Marmaris’te incelemelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, buradaki afet kriz merkezinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, “Caydırıcı bir ceza. Ucu nereye dayanıyor, idama mı? İdam olmalı. Sultan Fatih ne diyor? Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum diyor. Bu iş o kadar önemli.” dedi. Peki orman yakanlara caydırıcı ceza ne olmalı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Devrim Nur Kayabalı değerlendirdi.