23 Haziran 2022, Perşembe
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Marmaris’te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale aralıksız sürüyor
Son dakika haberleri… Marmaris’te dün başlayan orman yangınına karşı havadan ve karadan müdahale aralıksız olarak sürüyor. Bölgede çok sayıda ev tahliye edilirken 2 bin 604 personelden oluşan yangın söndürme ekiplerine TOMA’lar da destek veriyor. Bölgeden son notları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.