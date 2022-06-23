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Marmaris’te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale aralıksız sürüyor

A Haber
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Giriş: 23.06.2022 10:25
Son dakika haberleri… Marmaris’te dün başlayan orman yangınına karşı havadan ve karadan müdahale aralıksız olarak sürüyor. Bölgede çok sayıda ev tahliye edilirken 2 bin 604 personelden oluşan yangın söndürme ekiplerine TOMA’lar da destek veriyor. Bölgeden son notları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
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