Dünyanın gözü Türkiye’de! Ankara bir hafta içinde 4 farklı ülkeden konuk ağırlıyor

Murat Akgün'ün canlı yayında öne çıkan sözleri:

"Türkiye çok yönlü uluslararası diplomasi trafiğinin odak noktasında yer alıyor. Bu temaslar sonunda gerçekleşecek ya da gerçekleşmeyecek olan bazı gelişmeler Türkiye'nin hem kuzeyini hem güneyini yakından ilgilendiriyor. Kuzey'de Rusya-Ukrayna savaşı, Güney'de Suriye'deki sorunlar ve Irak'taki istikrarsızlık durumları ortada. Bunun yanında uluslararası ilişkilerde her zaman kriz yaratmaya aday bir İran var.