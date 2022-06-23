Dünyanın gözü Türkiye'de! Ankara bir hafta içinde 4 farklı ülkeden konuk ağırlıyor
Ankara bugün üç önemli misafiri ağırlayacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss ve İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile bir araya gelecek. İngiltere Savunma Bakanı Wallace da Türkiye'de olacak. Ankara'nın bir misafiri de ABD'den olacak. Amerikan Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo de bugün Türkiye'ye geliyor. Kritik ziyaretler ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün değerlendirdi.
Murat Akgün'ün canlı yayında öne çıkan sözleri:
"Türkiye çok yönlü uluslararası diplomasi trafiğinin odak noktasında yer alıyor. Bu temaslar sonunda gerçekleşecek ya da gerçekleşmeyecek olan bazı gelişmeler Türkiye'nin hem kuzeyini hem güneyini yakından ilgilendiriyor. Kuzey'de Rusya-Ukrayna savaşı, Güney'de Suriye'deki sorunlar ve Irak'taki istikrarsızlık durumları ortada. Bunun yanında uluslararası ilişkilerde her zaman kriz yaratmaya aday bir İran var.
Ülkelerin ziyaretleri ve Türkiye'nin girişimlerinin odak noktasında biz varız. Ukrayna limanındaki gemiler için belli bir sürece girilmiş durumda. Bilindiği gibi İstanbul'da bir merkez kurulacak. Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya ile temasları sürecek.
Türkiye öncelikli olarak limanlardaki Türk gemilerini ve Ukrayna'daki Türk uçaklarını oradan almak istiyor. Bunun yanında bir de uluslararası hedefi var o da tahıl konusu. Defalarca kez konuşuldu, dünya bir gıda krizine doğru gidiyor. Çünkü Rusya ve Ukrayna dünyanın önemli tahıl ülkelerinden. Burada hedef tahılın uluslararası pazarlara uluşması hedefleniyor.
Ama burada kısa sürece bitecek bir süreçten bahsetmiyoruz. Eğer bütün taraflar anlaşmaya varsalar bile bu tahılın dünya pazarlarına ulaşmasının aylar süreceği tahmin ediliyor."
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