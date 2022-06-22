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Yalanın yayılma ağı nasıl çalışıyor? Yalan haberler nasıl dolaşıma sokuluyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 22.06.2022 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022
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Yalanın yayılma ağı nasıl çalışıyor? Yalan haberler nasıl dolaşıma sokuluyor?

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında, medyada yalanın yayılma ağı AK Parti Medya Tanıtım Başkan Yardımcısı Ömer Arvas tarafından deşifre edildi. Ömer Arvas, yalan haberlerin dolaşıma nasıl sokulduğunu anlattı.

Türkiye'de gündeme olan konularda hakkında dolaşıma sokulan yalan haberler ciddi bir enerji kaybına neden oluyor. Devletin kurumları bu yalanlara cevap vermek zorunda kalıyor. Peki yalan haberler neden dolaşıma sokuluyor? İşte Ömer Arvas'ın anlattıkları:

"Öncelikle dezenformasyon dediğimiz şey başlı başına sadece bir yalan haber değildir. Dezenformasyon bir organizasyon şeması altında yürütülen bir çalışmadır. Öncelikle bir yalan ya da dezenformasyon içeriği bazen trol hesaplar, bazen bot hesaplar bazen de gazeteciler tarafından ortaya atılıyor.

Sonrasında sosyal medyadaki dijital mecralarda fenomenlerle beraber bunlar yayılma başlanıyor. Devamında ana akım internet siteleri devreye giriyor. Bunlar aslında bildiğimiz Cumhuriyet, Karar, BirGün ve T24 gibi mecralar devrede oluyorlar.

Bunlar hassas konulara saldırmakta hiç çekinmiyor. Karar gazetesi bir haber yaptı, TOGG fabrikasının güzergahında bir kaza meydana gelmiş. Bu haberi verirken TOGG aracını koyuyorlar ve 'bölgede kaza haberi var' diye iş yapıyorlar. Sonra buna tepkiler gelince haberi geri çektiler. Ama artık yalan yayıldı ve insanlar TOGG'un trafiğe çıktığını ve kaza yaptığını düşündü.

Bu işlerden sonra sokak röportajları devreye giriyor. Son yıllarda bu çok moda oldu. Resmi bir bağımlılığı olmadan sosyal medya mecraları üzerinden sorular sorup vatandaşları provoke ediyor. Burada sadece işlerine gelen kısımları yayınlıyorlar.

Bunun ardından siyasiler ve televizyonlar devreye giriyor. Bunlar canlı yayınlarda tartışılmaya başlanıyor. Bu noktada yorum yapanları desteklemek için yorum ekipleri devreye giriyor. Yorum ekipleri de 1 kişi elinde 100 hesapla bu işleri yapıyor. Sonra bot hesaplarla bunu gündem haline getiriyorlar.

Türkiye dezenformasyona maruz kalan ülkeler arasında yüzde 49 ile 1. sırada yer alıyor. Bu konuda sosyal medyayı yönetmiş ve bu şirketlerde çalışmış insanların açıklamaları var. Yalan haber, doğru habere göre 8 kat hızlı yayılıyor. Şirketlerde bu düzene müdahale etmeyeceklerini defalarca kez açıkladı."

Yalanın yayılma ağı nasıl çalışıyor? YALANIN YAYILMA AĞI NASIL ÇALIŞIYOR?
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