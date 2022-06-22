Yalanın yayılma ağı nasıl çalışıyor? Yalan haberler nasıl dolaşıma sokuluyor?

Türkiye'de gündeme olan konularda hakkında dolaşıma sokulan yalan haberler ciddi bir enerji kaybına neden oluyor. Devletin kurumları bu yalanlara cevap vermek zorunda kalıyor. Peki yalan haberler neden dolaşıma sokuluyor? İşte Ömer Arvas'ın anlattıkları:

"Öncelikle dezenformasyon dediğimiz şey başlı başına sadece bir yalan haber değildir. Dezenformasyon bir organizasyon şeması altında yürütülen bir çalışmadır. Öncelikle bir yalan ya da dezenformasyon içeriği bazen trol hesaplar, bazen bot hesaplar bazen de gazeteciler tarafından ortaya atılıyor.