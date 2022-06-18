18 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanlığından o haberlere yalanlama: 12 helikopter, 8 uçak ambulans ile hizmet veriyoruz

Sağlık Bakanlığından o haberlere yalanlama: 12 helikopter, 8 uçak ambulans ile hizmet veriyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.06.2022
ABONE OL
Sağlık Bakanlığından o haberlere yalanlama: 12 helikopter, 8 uçak ambulans ile hizmet veriyoruz

Sağlık Bakanlığı, helikopter ambulansların mali koşullar sebebiyle sayılarının düşürüldüğüne dair iddialara ilişkin, 2021 ekim ayından beri yapılan planlamayla 12 helikopter ve 8 uçak ambulans kapasitesiyle hizmet verildiğini bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA