Yargıtay 15 Temmuz kararını bozdu! Karar ne anlama geliyor? Yargıtay darbe davası kararını neden bozdu?
Son dakika haberi... Yargıtay 15 Temmuz sonrası 66 askeri öğrenciye verilen müebbet hapis cezasını bozdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. Tahliye kararları ne anlama geliyor? Bu kararlar toplumun vicdanı olarak karşılığı var mı? Diğer davaları da etkileyecek bir karar olabilir mi? Ceza Hukukçusu Mehmet Fatih Önsöz ve Akademisyen Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Önsöz, "Yargılamanın bittiği ve bunların suçsuz olduğu tahliye edildiği anlamına gelmiyor." dedi.
Yargıtay 15 Temmuz sonrası 66 askeri öğrenciye verilen müebbet hapis cezasını bozdu. FETÖ sanıklarına verilen hapis cezası bozuldu, tahliyeler başladı.
15 Temmuz'un yıl dönümüne 20-25 gün var. Tahliye kararları ne anlama geliyor? Bu kararlar toplumun vicdanı olarak karşılığı var mı? Diğer davaları da etkileyecek bir karar olabilir mi?
Ceza Hukukçusu Mehmet Fatih Önsöz ve Akademisyen Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"TÜRK MİLLETİNİN VİCDANINDA KIRAMAYACAKTIR"
İşte o açıklamalardan satır başları;
2016 yılından beri devam eden bir yargılama süreci olduğunu görüyoruz. Öncelikle yerel mahkeme ardından istinat ve akabinde Yargıtay'da ilgili dava değerlendirildi. Bu davanın değerlendiriliş aşaması çeşitli süreçlerden geçiyor ve uzun bir yargılama süreci. Burada biz gerekçeli karara ulaşabilmiş değiliz. İlerleyen süreçte açıklanacak orada daha net hangi hukuki dayanaklarla bu kararın bozulduğu ve akabinde tahliyelerin gerçekleştiğini göreceğiz. Buradaki öğrencilerin genç olması ve bu cezanın kendi gelecek hayatlarına etki etmesi adına yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için bir tahliye kararı verildiğini açık ve net olarak görüyoruz. Ancak buradaki süreci şöyle değerlendirmek gerekiyor. Bu askeri lisedeki öğrenciler darbe girişimine yüzde 100 katılmış veya katılmamış diyemeyiz çünkü dediğimiz gibi dosyanın gerekçeli kararı net olarak elimizde değil ancak o süreç içerisinde geçmişiyle ele aldığımız taktirde bu mevcut durumun aslında bizim askeri liselere giriş koşullarını sağlamak için de bu yapıyla bir bağlantının olması gerektiği algısını Türk milletinin vicdanında kıramayacaktır diye düşünüyorum.
FETÖ ile iltisaklı olmayan vatandaşların askeri liselerde öğrenci olarak subay olarak ve akabinde devamında askeriyede devam edemediğine birçok tanık var. FETÖ burada askeri liseye girmenin koşullarından birisinin de bir dönem için FETÖ üyesi iltisaklı olmak gerekliliği asla akıldan çıkarılmamalıdır.
Tabii ki bu insanlar Türk milletinin birer vatandaşı onların da gelecek hayatlarında ülkeye düşman olmamaları vatana millete pişman olduktan sonra yaptıklarının bedelini ödedikten sonra kazandırılmaları gerekliliğinin de insani olarak düşünmek gerekiyor. Ancak suça bulaşmışlıkları varsa o günün şartlarında ByLock kullanımı gibi eğitimler gibi çeşitli dönemlerde bunlarında cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum.
Özellikle HDP milletvekillerinin de bu konuda bir baskısı ve sosyal medyayı yönlendirmesi olduğunu gördük. Bu konuda da aklımıza çeşitli soru işaretleri geliyor. Yargılama davada karar bozulsa bile tekrardan yargılama devam edecek. Yargılamanın bittiği ve bunların suçsuz olduğu tahliye edildiği anlamına gelmiyor. Böyle olayların yaşanması vatanımıza, milletimize, bu tarz darbe girişimlerinin dahil olmasını hiçbir şekilde desteklemiyoruz. Eğer varsa işlenen bir suç bunun da cezasız kalmaması gerektiğini düşünüyorum.
SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK?
Bu tarz durumlarda Yargıtay'dan bozulmalarda usulü eksikliklerden kaynaklı olarak bozulmalar yaşanabilir. Eksik bir ifade alımı, delillerin eksik değerlendirilmesi gibi sebeplerden dolayı görüntülerin kayıtların eksik tutulması veya dosya içerisine zamanında hukuki sürelere uygun olmadan girmiş olması durumunda bazı durumlarda Yargıtay kararları bozabilir. Tekrardan aynı cezanın verilmeyeceği anlamına gelmez.
TAHLİYELER NE ANLAMA GELİYOR?
Mahkemeler tekrardan yargılamayı başlatacak, tekrardan ifadeler alınacak, hakimlerin taktirine göre eksik hususlar yani burada gerekçeli kararda belirtilen hususlar özellikle çok önemli. Bu hususlar giderildikten sonra bizler tekrardan yargılamanın devam edeceğini göreceğiz. Bunların tahliye olması beraat aldıkları anlamına gelmiyor. Tekrardan yargılama yapılacak ve eksik hususlar giderildikten sonra bu yargılama sonucunda bir hüküm daha verilecek. Yurt dışı yasağı konarak tahliye edilebilirler. Çeşitli günlerde imza atmak koşuluyla tahliye edilebilirler. Bu süreç daha çok yeni ve evrakları da bize ulaşmadığı için net bir şey söylemek çok doğru olmaz. Ancak yaşanan süreçte yargılama devam edecek.
Türk milleti her zaman kendisine karşı işlenen suçlarda bunların her zaman takipçisi olmuş ve akabinde gerekli cezaları vermiştir.
SOSYAL MEDYADA ALGI OPERASYONU
Bu kişilerin kim olduğu önemsiz eğer bir suça bulaşma durumu olmuşsa suç ile iltisaklı bir pozisyona geldilerse cezalandırılacağından Türk milletinin hiçbir zaman çekincesi olmasın. Burada değerlendiren ve takip eden insanların art niyetlerini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Aslında yapılan işlemin hukuksuzluk olduğu ve devletin hukuka önem vermediği gibi algılar yaratarak hükümeti ve özellikle devleti eleştiren politikalarla sosyal medyada bunun lanse edildiğini gördük. Bunu gerçekten üzülerek takip ediyoruz.
ARKASINDA KİMLER VAR?
Açık ve net olarak söylüyorum terörle iltisaklı HDP'li ve diğer oluşumların desteğiyle sosyal medyada yaratılmak istenen ülkemizde adaletin işlemediği ya da olmadığı şeklinde bir algı var. Bu yapılan operasyonların uluslararası düzeyde de kimler tarafından yönlendirildiğini hep birlikte yakından takip ediyoruz.
Adaletin toplum vicdanında tekrardan tesis edilmesini talep ediyoruz.
HAYRETLE KARŞILANIYOR
Akademisyen Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz: Kamuoyunun Türkiye'de gündeminden düşmeyen bir mesele. 7. Yılına girdik FETÖ darbe kalkışmasının ve bu 7. yılda kamuoyu davaları titizlikle takip ediyor. Her şeyden önce kamuoyu vicdanını rahatlatan kararlar bekliyor. Bu süreçte bu davanın gerekçesi henüz düşmedi. Dolaysıyla nasıl bir gerekçe bulunduğunu merak ediyorlar. Davayı sürekli takip eden avukatlarla hukukçularla da görüştüm ben haber açıklandıktan sonra. Hayretle karşılanıyor açıkçası.
TÜRKİYE'NİN ALEYHİNE ALGI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR
Dava bitmiş değil. Özellikle Batı kaynaklı Türkiye'deki yabancı medyanın bu haberleri bu davaları çok sıkı takip ettiğini ve buradan Türkiye'nin aleyhine adeta bir algı oluşturmaya çalıştığını biliyoruz. Dolayısıyla kamuoyunun vicdanını rahatlatacak kararlar bekliyoruz.
Fetullahçı hareketle FETÖ terör örgütüyle mücadele siyaset üstüdür. Özellikle Türkiye'nin seçim atmosferine girdiği dönemde FETÖ'nün tekrar dönebileceğine dair bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Konjonktürün değişeceğini ve FETÖ'nün yeniden dirileceğine dair bir gayret var bazı çevrelerde çeşitli kol faaliyelerinde bunu görebiliyoruz.
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