Yargıtay 15 Temmuz kararını bozdu! Karar ne anlama geliyor? Yargıtay darbe davası kararını neden bozdu?

TAHLİYELER NE ANLAMA GELİYOR?

Mahkemeler tekrardan yargılamayı başlatacak, tekrardan ifadeler alınacak, hakimlerin taktirine göre eksik hususlar yani burada gerekçeli kararda belirtilen hususlar özellikle çok önemli. Bu hususlar giderildikten sonra bizler tekrardan yargılamanın devam edeceğini göreceğiz. Bunların tahliye olması beraat aldıkları anlamına gelmiyor. Tekrardan yargılama yapılacak ve eksik hususlar giderildikten sonra bu yargılama sonucunda bir hüküm daha verilecek. Yurt dışı yasağı konarak tahliye edilebilirler. Çeşitli günlerde imza atmak koşuluyla tahliye edilebilirler. Bu süreç daha çok yeni ve evrakları da bize ulaşmadığı için net bir şey söylemek çok doğru olmaz. Ancak yaşanan süreçte yargılama devam edecek.

Türk milleti her zaman kendisine karşı işlenen suçlarda bunların her zaman takipçisi olmuş ve akabinde gerekli cezaları vermiştir.

SOSYAL MEDYADA ALGI OPERASYONU

Bu kişilerin kim olduğu önemsiz eğer bir suça bulaşma durumu olmuşsa suç ile iltisaklı bir pozisyona geldilerse cezalandırılacağından Türk milletinin hiçbir zaman çekincesi olmasın. Burada değerlendiren ve takip eden insanların art niyetlerini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Aslında yapılan işlemin hukuksuzluk olduğu ve devletin hukuka önem vermediği gibi algılar yaratarak hükümeti ve özellikle devleti eleştiren politikalarla sosyal medyada bunun lanse edildiğini gördük. Bunu gerçekten üzülerek takip ediyoruz.

ARKASINDA KİMLER VAR?

Açık ve net olarak söylüyorum terörle iltisaklı HDP'li ve diğer oluşumların desteğiyle sosyal medyada yaratılmak istenen ülkemizde adaletin işlemediği ya da olmadığı şeklinde bir algı var. Bu yapılan operasyonların uluslararası düzeyde de kimler tarafından yönlendirildiğini hep birlikte yakından takip ediyoruz.

Adaletin toplum vicdanında tekrardan tesis edilmesini talep ediyoruz.