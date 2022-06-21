CHP'li İBB'nin tebligat yalanı tutmadı! Emirgan'da ağaç katliamı yaptılar
Son dakika haberine göre: Emirgan Korusu'nda 54 ağacı izinsiz kesen İBB yönetimi yaptığı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü'nden kendilerine tutanakla ilgili yazı gelmediğini açıkladı. Ancak İBB'ye gönderilen Kayıtlı E-posta Adresi üzerinden gönderilen tutanağın açıklama yapılmadan önce okunduğu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 21.06.2022
08:23
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Emirgan Korusu'nda 54 ağacı izinsiz kesmesinin ardından yaptığı açıklamada, Emirgan Korusu'ndaki tüm çalışmalar, 6831 sayılı "Orman Kanunu"na göre hazırlanan amenajman planına yapıldığını, Orman İdaresinin onayı bulunan bu planların 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna göre Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı Koruma Komisyonlarının onayı ile gerçekleştirildiğini aktardı.
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Orman Genel Müdürlüğü'nden kendilerine tutanakla alakalı yazı gelmediğini açıkladı. Ancak İBB yönetimine Kayıtlı E-posta Adresi (KEP) üzerinden gönderilen tutanağın açıklama yapılmadan önce okunduğu ortaya çıktı.
Yönetiminin Sarıyer'deki Emirgan Korusu'ndaki 54 ağacı katletmesine uzmanların artarak devam ediyor. Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, dünyanın en büyük metropollerinden olan İstanbul'un ağaçlarına top yekûn savaş açıldığı imajının olduğunu ve İBB'nin uygulamalarının da bu tezi doğruladığını aktardı. İstanbul'un akciğerlerine yönelik yapılan katliamın sebebinin ise ehliyetsiz, liyakatsiz ve beceriksiz bir yönetim tarafından yapıldığına dikkat çekti. Ağaçların da kasıtlı olarak kurulduğunu vurguladı.
Uzmanlar ağaç katliamına şu tepkileri verdi:
'BİLİNÇLİ KURUTMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR' Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, "54 tane ağacı herhangi bir müracaat etmeden gidip katlediyorlar. Kurumu, devrik mi bunlar neden kesiyorsun? Emirgan Korusu SİTİ ilgilendirmiyor. Onun dışında çünkü orası İBB'nin parkı aslında. Park alanındaki ağaçlar izin alarak kesilmesi gerekiyor. Buradaki art niyetli bir çalışma mıdır? Beceriksiz, bilgisiz bir çalışma mıdır? Buna yorum yapmak doğru değil ama resmiyete aykırı bir çalışma. Yani İstanbul'da bu zihniyet Gezi Parkı'ndaki çalışmaları speküle edip, şimdi Allah rızası için gezsinler yerin altını üstüne getirmişlerdi. Oranın ne güzel hale geldiğini, yeşil alanı ne güzel korunduğunu gözlerimle gördüm. Dolayısıyla zihniyette sakatlık var. Kişilerin siyasal ve duruş görüşlerini ben bir kenara koyarak bir teknik ekibin başı olarak konuşuyorum. İstanbul'un akciğerleri bugün 16 milyon kişinin yaşadığı, dünyanın metropollerinin en büyüklerinden bir tanesi olan bu şehrin akciğeri olan ağaçlara hassas davranmıyorlar.
Bu durumu en basit eleştiri itibariyle baktığımda ehliyetsiz ve liyakatsiz bir yönetim söz konusu. Art niyeti koydum bir kenara. Biz Orman Mühendisleri olarak ağaç kesilmesine karşı değiliz. Eğer can ve mal güvenliğine karşı bir durum olmuşsa, ekolojik dengeyi bozan bir durum oluşmuşsa bu durum bilimsel verilerle kanıtlanmışsa o ağacın oradan kaldırılması lazım. Kimin talep ettiğine bakmaksızın o ağacın ortadan kaldırılması lazım. Ancak buradaki çalışma tamamen bilgisiz ve becerisiz davranıyor ya da bilinçli olarak kurutmak için bu çalışmayı yapıyor. Yani sen ağaç düşmanı mısın? Sen hırsız gibi dükkan sahibinden malını çalmak gibi arka kapıdan habersiz giriyorsun. Orman Bölge Müdürlüğü ihbar üzerine haberdar olmasa katliam yapmaya devam edeceksin. 54 tane ağacı kesmişler. Yazık günah" diye konuştu.