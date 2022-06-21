CHP’li İBB’nin tebligat yalanı tutmadı! Emirgan’da ağaç katliamı yaptılar

Uzmanlar ağaç katliamına şu tepkileri verdi:

'BİLİNÇLİ KURUTMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR'

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, "54 tane ağacı herhangi bir müracaat etmeden gidip katlediyorlar. Kurumu, devrik mi bunlar neden kesiyorsun? Emirgan Korusu SİTİ ilgilendirmiyor. Onun dışında çünkü orası İBB'nin parkı aslında. Park alanındaki ağaçlar izin alarak kesilmesi gerekiyor. Buradaki art niyetli bir çalışma mıdır? Beceriksiz, bilgisiz bir çalışma mıdır? Buna yorum yapmak doğru değil ama resmiyete aykırı bir çalışma. Yani İstanbul'da bu zihniyet Gezi Parkı'ndaki çalışmaları speküle edip, şimdi Allah rızası için gezsinler yerin altını üstüne getirmişlerdi. Oranın ne güzel hale geldiğini, yeşil alanı ne güzel korunduğunu gözlerimle gördüm. Dolayısıyla zihniyette sakatlık var. Kişilerin siyasal ve duruş görüşlerini ben bir kenara koyarak bir teknik ekibin başı olarak konuşuyorum. İstanbul'un akciğerleri bugün 16 milyon kişinin yaşadığı, dünyanın metropollerinin en büyüklerinden bir tanesi olan bu şehrin akciğeri olan ağaçlara hassas davranmıyorlar.