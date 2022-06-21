CHP’de genel başkanlık savaşı mı başladı? Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu anlaştı mı? Al adaylığı ver genel başkanlığı...

KILIÇDAROĞLU HEZİMETE UĞRARSA...

Kemal Kılıçdaroğlu aday olup kaybederse 12. kez kaybetmiş olacak. Bu sefer orada kalma şansı yok. CHP içindekiler de Kemal Bey'in hezimeti sonrası orada yeni bir yapılanma peşinde.