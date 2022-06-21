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CHP'de genel başkanlık savaşı mı başladı? Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu anlaştı mı? Al adaylığı ver genel başkanlığı...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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CHP’de genel başkanlık savaşı mı başladı? Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu anlaştı mı? Al adaylığı ver genel başkanlığı...

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Meclis Dijital Mecralar Komitesi Üyesi Selman Özboyacı CHP içinde başlayan genel başkanlık savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özboyacı, Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatına yalanla başladığını vurgularken, CHP içindeki bir grubun 2023 planını ve partinin başına geçebilecek muhtemel adayları değerlendirdi.

Meclis Dijital Mecralar Komitesi Üyesi Selman Özboyacı A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında CHP içindeki başlaması muhtemel genel başkanlık savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KILIÇDAROĞLU SİYASİ HAYATINA YALANLA BAŞLADI

Deniz Baykal'a yapılanlar ortada. Kılıçdaroğlu o dönemde aday olmayacağını açıkladıktan bir gün sonra aday oldu. Siyasi hayatına yalanla başladı. Kılıçdaroğlu şu an belediye başkanlarının önüne kesmeye çalışıyor.

İŞTE O 5 İSİM

CHP'nin içinde çok büyük çatlak var. Oğuz Kaan Salıcı, Ekrem İmamoğlu, Faik Öztrak, Engin Altay, Özgür Özel adaylar arasında. Kemal Kılıçdaroğlu bazı kişiler ona müsade etmediği için adaylığını açıklayamıyor.

KILIÇDAROĞLU HEZİMETE UĞRARSA...

Kemal Kılıçdaroğlu aday olup kaybederse 12. kez kaybetmiş olacak. Bu sefer orada kalma şansı yok. CHP içindekiler de Kemal Bey'in hezimeti sonrası orada yeni bir yapılanma peşinde.

İMAMOĞLU 3 YILDIR BAŞKAN AMA...

Engin Altay, AK Parti ne yaparsa yapsın alkışlamayacağını söyledi. Özgür Özel'de bazı hırslarına yenik düştü. Ekrem İmamoğlu 3 yıldır belediye başkanı ama İstanbul'la alakalı olmayan gündemlerin tam ortasında. Faik Öztrak'ın tutarsızlıkları ortada.

CHP’de genel başkanlık savaşı mı başladı? CHP'DE GENEL BAŞKANLIK SAVAŞI MI BAŞLADI?

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