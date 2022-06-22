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A Haber Yangın Harekat Merkezi’nde! Nasıl takip ediliyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 22.06.2022 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022
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A Haber Yangın Harekat Merkezi’nde! Nasıl takip ediliyor?

Marmaris’te dün akşam saatlerinde başlayan orman yangına karşı mücadele sabahın ilk ışıkları ile havadan müdahale ile sürüyor. Yangınına havadan 20 helikopter ve 14 uçak, karadan ise 688'i orman personeli olmak üzere toplam bin 480 personel müdahale ediyor. Marmaris'teki yangına sadece 8 dakika sonra müdahale edildi. A Haber Yangın Harekat Merkezi’ne gitti ve mücadeleyi ekranlara taşıdı.

Yangın Harekat Merkezi'nde bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu şunları aktardı:

"Orman yangınlarında zaman oldukça önemli. Dün akşam 20.02 civarında yangın tespit edildi ve 8 dakika sonra müdahale başladı. Bu noktada havadan bölge izlenmeye devam ediliyor. Sevk ve idareler buradan yapılıyor.

Dün akşam Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi bu noktadan yangının takibi gerçekleştirdi. Buradan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte hızlı şekilde bölgeye gitti. Bölgede alevlere karşı müdahaleler aralıksız şekilde devam ediyor.

Yangın Harekat Merkezi'nden havada ve karada bulunan araçların her biri görülüyor. Çevrede bulunan su kaynaklarından helikopterler ve uçaklar tarafından alınan su yangının olduğu noktaya bırakılmaya devam ediyor. Sahada yoğun bir mücadele sürüyor.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, askeri personeli de yangın için görevlendirdi. Toplamda bin 480 personel alevlere karşı mücadele ediyor. İHA'lar ve helikopterler üzerinde bulunan kameralar ile bölgede olan bitenler anlık olarak takip ediliyor.

200 hektarlık bir alandan bahsediyoruz ve yangın 3 noktada çıktı. Bu yangınlar birleşmiş durumda. İçişleri Bakanlığı tarafından yangının neden çıktığına dair soruşturma başlatılmış durumda."

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Marmaris’te yangın sürüyor! MARMARİS'TE YANGIN SÜRÜYOR!
Marmaris’te orman yangını! MARMARİS'TE ORMAN YANGINI!

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