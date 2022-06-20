6’lı masa neden adayını açıklamıyor? Kılıçdaroğlu aday olur mu?

Okan Müderrisoğlu'nun öne çıkan sözleri:

"Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerindeki normalleşme süreci Körfez ülkeleri ve Mısır'ı da kapsayan geniş bir bölge için belirleyici bir gösterge. Bu nedenle iki ülkenin karşılıklı atacağı adımlar bundan sonrası hem ticaret hem bölgesel istikrar hem enerji güvenliği bakımından son derece stratejik olacak. Ve Suudi Arabistan tarafında da Türkiye ile ilişkileri normalleştirme konusunda arzu var. Türkiye ile iletişim kanallarının açık olmadığı bir dünyanın kendi güvenliği, Körfez'in güvenliği enerji-arz güvenliği ve bölge barışı için imkansız bir durum olduğunu kabul etmiş durumda.