6'lı masa neden adayını açıklamıyor? Kılıçdaroğlu aday olur mu?
Ankara'da neler konuşuluyor? 6'lı masa neden adayını açıklamıyor? Kılıçdaroğlu aday olur mu? CHP, teröre göz açtırmayan ve Karabağ'da destan yazan SİHA'lardan neden rahatsız? Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadelede gelinen aşama ne? İsveç ve Finlandiya'ya NATO vetosu nasıl sonuçlanacak? İSPARK zamları ne anlama geliyor? Suudi Arabistan ve Türkiye ilişkileri ne durumda? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
Okan Müderrisoğlu'nun öne çıkan sözleri:
"Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerindeki normalleşme süreci Körfez ülkeleri ve Mısır'ı da kapsayan geniş bir bölge için belirleyici bir gösterge. Bu nedenle iki ülkenin karşılıklı atacağı adımlar bundan sonrası hem ticaret hem bölgesel istikrar hem enerji güvenliği bakımından son derece stratejik olacak. Ve Suudi Arabistan tarafında da Türkiye ile ilişkileri normalleştirme konusunda arzu var. Türkiye ile iletişim kanallarının açık olmadığı bir dünyanın kendi güvenliği, Körfez'in güvenliği enerji-arz güvenliği ve bölge barışı için imkansız bir durum olduğunu kabul etmiş durumda.
Türkiye'de böyle bir yaklaşıma sıcak bir karşılık verdi. Cemal Kaşıkçı cinayeti iki ülke arasındaki ilişkilerin ipotek altına alındığı noktaydı. Bu noktada gerek Türkiye'deki yargılama dosyasının Suudi Arabistan'a devri gerek orada verilen karar gerekse aile ile Suudi hukukuna göre tesis ettiği anlaşma aslında bu soyanın kendi içinde son aşamaya geldiğini gösteriyor.
Suudi Arabistan ile ilişkilerin ipotek altına alındığı noktanın aşılmasına ilişkin olarak bir mekanizma işledi. Ama Suudi tarafı da Türkiye'nin birlikte çalışma noktasındaki yaklaşımına çok üst düzeyde ve sıcak karşılık verdi. Hem ticari ambargoların kalkması hem müteahhitlerin önündeki engellerin kalkması hem Mısır ile Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi dolayısıyla Doğu Akdeniz'in istikrarı konusunda önemli adımlar olacak.
İSVEÇ VE FİNLANDİYA VETOSU!
NATO konusu da çok önemli. NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Miili Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Türkiye'nin pozisyonun net olarak anlatan mesajlar ortada. 28-30 Haziran'da Madrid zirvesi olacak. Bunun öncesinde önemli görüşmeler olacak. İsveç ve Finlandiya konusunda PKK ve FETÖ'ye olan desteğin kesilmesi gerektiği net şekilde ortaya konacak. Bir yandan müttefiklik ilişkisi kuracaksınız diğer yandan müttefikinizin yaşamlar varlığına kasteden terör örgütlerine finansal ve silah desteği sağlayacaksınız. Bu kabul edilemez.
ADAY KILIÇDAROĞLU MU OLACAK?
Ortada bence de henüz bir aday yok. Aday adayları var. Siyasi anlamda 'el ense' diye tabir edeceğimiz bu tür bir siyasi el ense çekme durumu var. Ama son anda bence sayın Kılıçdaroğlu'nun kulağına sufle edilecek ismin ileri sürülmesi söz konusu. Burada bir bakış açısı farklılığını da paylaşmak istiyorum. Adayımız yıpranır yaklaşımının da AK Parti tarafından bu adaya dönük olarak bir atak gelir şeklinde okunmaması gerekiyor.
Ya da eğer böyle bir faktör varsa bunu en son sıraya bırakıp aslında CHP'nin ve bu 6'lı masa bileşenlerinin kendi içinden ileri sürülecek adaya açık ve örtülü muhalefetiyle meydana gelebilecek yıpranma sürecini daha öncelememiz gerekiyor. Yani bu özünde bir iç mesele olarak karşımıza çıkıyor.
Bir de bu denklemde HDP'nin ısrarlı bir şekilde müzakere pozisyonu oluşturma bu aday ve seçim üzerinden HDP'nin sözde özerklikle ilgili alabileceği tavizlere dönük bugünden yürüttüğü pazarlığı da göz ardı etmemek gerekiyor."
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